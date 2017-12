Un accident lleu causa retencions a la C-55, a Castellgalí

Un accident de circulació que s´ha produït aquest dissabte al migdia provoca retencions de tres quilòmetres a la carretera C-55, a Castellgalí, en sentit sud direcció Barcelona.

Un vehicle ha sortit de la via i ha obligat a tallar un carril. El conductor del cotxe n´ha sortit il·lès. No hi ha hagut desviaments cap a l´autopista C-16.

Aquest dissabte al matí també hi ha hagut un accident entre dos vehicles a la C-14, a La Basella, que ha obligat a tallar un carril de circulació en sentit la Seu d´Urgell.

Per altra part a l´Alt Berguedà s´han hagut de tallar diverses carreteres a causa de la neu. Són la BV-4024, de Guardiola de Berguedà a La Molina; i la BV-4031 de Castellar de N´Hug a també la Molina.