Cinc anys de la PAHC: llar per a 217 persones i el perdó d´onze milions per part dels bancs

El diumenge 2 de desembre de fa avui exactament 5 anys, el 2012, va tenir lloc la primera assemblea de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages amb una assistència de 70 persones, una xifra gens menyspreable (tenint en compte que era la primera reunió) i que ja feia intuir la força que prendria aquesta entitat, avui coneguda per tothom com la PAHC. Des del desembre d'aquell 2012 fins avui, la PAHC Bages ha donat llar a 217 persones (o el que és el mateix, 50 famílies que haurien anat al car-rer); ha ocupat sis blocs de Manresa; ha aconseguit que els bancs deixessin d'ingressar uns onze milions d'euros com a resultat de diferents accions; i ha celebrat 260 assemblees.

Més xifres que demostren l'alt nivell d'actuació i mobilització de la PAHC Bages: en aquests 60 mesos de vida, han passat per les reunions de la PAHC Bages unes 800 famílies, ha realitzat més de cent accions en diferents bancs (de les quals dues han acabat amb el banc desallotjat pels Mossos d'Esquadra); i ha impulsat quatre mocions al ple de l'Ajuntament de Manresa. Algunes de les accions més recordades són, per exemple, la concentració contra els talls de subministraments energètics a Endesa, que va acabar amb la detenció de l'activista manresà membre de la PAHC Berni Sorinas, el novembre del 2016; o la creació de l'escola popular per a infants en risc d'exclusió la tardor del 2016, que aquest segon curs ha engegat amb 58 inscrits.



D'hipoteques a lloguers

Durant aquests cinc anys de vida la PAHC Bages no ha deixat de celebrar assemblees, no ha perdut capacitat de mobilitzar, ni ha abandonat el pols amb l'administració. Però sí que s'ha hagut de reinventar. I és que tal com el seu nom indica, la PAHC va néixer per donar resposta, sobretot, a un seguit de persones que es van trobar amenaçades per un desnonament per no poder pagar la hipoteca. Avui, en canvi, el 65 % dels casos que arriben a la plataforma antidesnonaments són per impagament de lloguer, segons ha explicat a aquest diari Sorinas,.

A banda de la gent amb problemes pel lloguer, la PAHC Bages també atén actualment persones que «dormen al carrer, que estan vivint en diferents habitacions que els deixen però sense tenir un domicili fix o en infrahabitatges». Sorinas calcula que, per cada «deu casos que ens arriben, només un és per hipoteca», i afegeix que, «malgrat que ha canviat molt el perfil de gent que ve a l'assemblea, estem molt orgullosos perquè ens hem sabut reinventar: les assemblees no han perdut en assistents i hem sabut canviar les nostres dinàmiques de lluita i organització popular».