Comencen les obres per fer l´estació de la Renfe accessible i renovar-ne el vestíbul

Ahir, a l´estació de la Renfe ja hi havia tanques i material per a les obres mireia arso

Finalment. Les obres a l'estació de la Renfe, consistents a fer les andanes accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda i, alhora, a renovar el vestíbul, han començat. Tenen una durada prevista de dotze mesos i un import d'1,4 milions d'euros.

Segons les previsions inicials, tenint en compte que se'n va començar a parlar el 2013, havien de quedar acabades el desembre del 2015. El que faran, però, després de molts endarreriments, serà començar dos anys després de quan haurien d'estar fetes. L'empresa que les executa és ExtracoConstrucciones Proxe SA.



Andanes més altes i llargues

Pel que fa a l'accessibilitat, el que es farà es un recreixement de l'alçada de les andanes per tal que es pugui entrar al tren a peu pla sense haver de salvar desnivells gairebé insalvables com passa actualment. A banda, s'allargarà l'andana a 200 metres per facilitar l'estacionament de trens de major capacitat (que n'hi puguin haver dos de 100 metres cadascun).

Una millora molt important és la instal·lació d'ascensors a cadascuna de les andanes. Actualment, per anar d'una a l'altra cal pujar i baixar escales o utilitzar un pas damunt la via poc segur. A més a més, es faran rampes adaptades per accedir a l'edifici de l'estació i es col·locarà un paviment podotàctil amb encaminament al llarg del vestíbul i les andanes de l'estació per a les persones invidents.



La primera de tota la xarxa

Les obres al vestíbul, com va avançar aquest diari (vegeu edició del 29 d'octubre del 2016), suposaran que l'estació de Manresa sigui la primera de tota la xarxa de Renfe que tindrà el nou model d'estacions destinades per al servei de rodalies. Aquest nou model contempla una redistribució dels espais en tres zones: informació, venda i accés a les andanes, amb una especial atenció a la zona d'atenció, venda i informació. Com que es perden les tradicionals taquilles, fonts de la Renfe han insistit que la nova estació inclou un espai per al personal d'informació a l'estació per oferir un servei directe al client.

Preveu una unificació de les màquines autovenda així com dels elements d'informació sobre el servei de Rodalies de Catalunya (mapes, zones tarifàries, preus, informació d'interès comercial).

Hi predominarà el blanc, s'eliminaran els falsos sostres i, amb l'eliminació de la taquilla que hi ha al lateral, es guanyarà amplada.

Pel que fa a les repercussions de les obres en el funcionament de l'estació, no hi ha previsió que s'hagi d'interrompre el servei ferroviari. Quant al trànsit de viatgers, s'anirà informant sobre la marxa a mesura que calgui.



Hi haurà vorera

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha recordat que la insistència de l'Ajuntament farà possible que en la intervenció s'incloguin dos elements que no es tenien en compte. Per una banda, la construcció d'una vorera al llarg de tota l'estació que farà que, per primera vegada, quan els vianants entrin o surtin no ho facin directament a la calçada, amb el perill que això comporta. Per altra banda, la vorera del pàrquing que connecta amb el pas zebra d'accés a la passarel·la del Pont Vell, que ara és molt estreta, s'ampliarà i es guanyarà en visibilitat per als vianants en relació amb els vehicles que circulen per la carretera.

Per a Aloy, amb aquestes actuacions, juntament amb l'esmentada passarel·la al Pont Vell i la que s'ha acabat fa poc al pont de Sant Francesc, la circulació dels vianants en relació a la Renfe haurà millorat de manera ostensible.