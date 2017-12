La Fira de Sant Andreu de Manresa desafia el fred

Els manresans han desafiat el fred, i a la tarda hi hagut una bona afluència de visitants a la Fira de Sant Andreu. Al passeig Pere III s'hi podien veure tot de curiosos a les diferents parades instal·lades, malgrat la temperatura a les 4 de la tarda era de 7 graus i tothom anava abrigat per aguantar el fred intens. La fira ha donat el tret de sortida aquest matí, tot i que no hi havia poques persones passejant al passeig.

La fira té parades d'artesans i entitats davant de Crist i Rei i als carrers d'Àngel Guimerà i a la plaça de Sant Domènec; firataires al passeig de Pere III, tot el cap de setmana i un inflable infantil davant l'església de Crist Rei.