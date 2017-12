El Gran Recapte viu el seu dia fort a la Catalunya central

La Catalunya central viu avui el dia més intents de el gran recapte d´aliments que organitza la Fundació Banc dels Aliments. A Manresa més de 300 voluntaris repartits en una trentena d´establiments, sobretot supermercats, fan possible la iniciativa, que ja va començar ahir. Al Bages i al Moianès, n´hi ha un centenar més.

Oli, llegums cuites per evitar la despesa energètica que pot suposar coure-les, galetes, pasta, arròs, llaunes però també productes d´higiene personal o per a nadons com bolquers o potets, són alguns dels productes que es demanen.

Tots aquests productes es classifiquen en caixes on uns rètols ja especifiquen de quin es tracta. Quan s´omplen es tanquen i es guarden fins que arribin al magatzem.

Al Bages tot el material que es recull es va emmagatzemant a la nau que la Fundació Banc d´Aliments té a Pirelli. Per això en l´organització de la iniciativa no hi participen tan sols els voluntaris que hi ha als mercats, supermercats i establiments d´alimentació, sinó també hi ha els qui s´encarreguen durant tot el dia d´anar-los recollint amb furgonetes i dur les caixes a Pirelli. Cada vehicle té una ruta assignada.

Xènia Aleman, voluntària al supermercat DIA de Manresa ha explicat a Regió7 que la majoria de gent ja sap que es fa el recapte i «ja gairebé no ho has d´explicar. Anys enrere sí que ho havies de fer. No sabien de què anava. Llavors costava més. Ara és més fàcil». A nivell de Barcelona és el novè any que es porta a terme la iniciativa. Ha comentat que gairebé «tothom hi participa poc o molt».

La Maria Elena hi ha col·laborat. Afirma que ho fa «per ajudar. Fora millor que no ho necessitessin i que tothom tingués feina».

La Margarita és caixera del supermecat Caprabo-Ampans del carrer Barcelona de Manresa. Afirma que força gent col·labora amb la campanya, i que el que té més sortida és l´arròs, galetes, oli i llegums.

La novena edició del Gran Recapte d'Aliments va arrancar aquest divendres a primera hora amb 2.700 punts de recollida arreu de Catalunya. La iniciativa espera assolir les xifres de l'any passat i recaptar 4.300 tones d'aliments entre aquest divendres i dissabte. A Manresa i comarca es van recollir, l'any passat, 30.000 quilos d'aliments. Al conjunt de Catalunya hi participen 27.000 voluntaris. Molts d´ells pertanyen a entitats i associacions, i també n´hi ha que ho fan a títol individual.

A Manresa la Fundació Rosa Oriol és qui fa la recollida, i hi ha una trentena de punts de recollida. A la comarca també hi participa Càritas i a Sant Vicenç se n´encarrega el col·lectiu Josep Rovira Tenas.