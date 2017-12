Prop de 500 botiguers i CaixaBank ajudaran quatre entitats solidàries

g. c.

Infante, Jové, Riera, Farrés, Dorado i Espinal amb cartells de la iniciativa g. c.

Aquest és el quart any consecutiu que CaixaBank, per mitjà de la seva obra social, i diverses associacions de comerciants de Manresa, a les quals s'han afegit la del carrer Guimerà i la de la carretera de Vic, que sumen prop de 500 botigues, organitzen la campanya Nadal Solidari. CaixaBank donarà el 2% del total de la facturació que facin els comerços col·laboradors durant la campanya de Nadal en els seus terminals de La Caixa (per pagar amb targeta) a quatre entitats d'acció social: Arans, Creu Roja, Càritas i Arans. L'any passat aquesta aportació va ser de 20.000 euros, que és el màxim establert i que fins i tot es va superar.

En la presentació, ahir, Fina Farrés (Càritas), Miquel Riera (Creu Roja), Toni Espinal (Ampans) i Victòria Jové (Arans) van agrair la iniciativa i van explicar els projectes als quals destinaran els diners. Els van acompanyar Tania Infante, presidenta de la UBIC, i Beatriu Dorado, directora d'àrea de negoci de CaixaBank a Manresa. La resta d'ens comercials són: UBIC, carrer Nou, Urgell, plaça Major i voltants, Born i la Plana de l'Om.