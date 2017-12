El servei de neteja municipal posa en marxa un pla especial de recollida de fulles

La davallada sobtada de temperatures que hi ha hagut aquesta setmana ha provocat que la imatge de carrers plens de fulles que han caigut dels arbres s'hagi convertit en habitual. Això genera risc de caigudes als vianants. Per aquest motiu la regidoria de Qualitat Urbana i Serveis de l'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa un pla especial de recollida de fulles del servei de neteja.

Pràcticament tota la plantilla que té cura de la neteja de la ciutat es dedicarà els pròxims dies a la tasca de recollida de fulles. la iniciativa s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana i és previst que s'allargui els pròxims dies.

Segons l'Ajuntament de Manresa la gran quantitat de fulla genera risc de caigues dels vianants «que es podrien produir a causa de l'acumulació de fulles humides a la via pública». Per evitar aquest risc i també per temes de salubritat, s'ha activat el pla especial.

La imatge de la via pública amb fulles és generalitzada a tota la ciutat. Al llarg de tot el passeig de Pere III, per exemple, és fàcil veure acumulacions de fulles, igual que als carrers adjacents com l'arquitecte Oms o bé el Cardenal Lluch. El mateix passa en altres punts de la ciutat com l'avinguda Francesc Macià al sector de la Sagrada Família. És tota arbrada, i aquests dies les fulles no deixen veure el ferm de la vorera.

L'Ajuntament alerta, però, que com que els arbres de fulla caduca continuen perdent fulles ràpidament, sovint se'n torna a acumular una gran quantitat en poques hores tot i que hi hagi passat el servei de neteja abans. Per aquest motiu assegura que tot i dedicar-hi «els efectius de què disposa», cal «la comprensió de la ciutadania, atesa la dificultats d'arribar a tots els carrers amb celeritat».

A Manresa la temperatura mínima va arribar als -3,2 graus la passada matinada.