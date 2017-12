Creu Roja Manresa fa protagonistes els pares de la campanya de joguines

Manresa va ser de les primeres ciutats on Creu Roja va muntar la campanya de recollida de joguines durant les festes de Nadal pensant en els infants que no en poden tenir. Al llarg dels anys hi ha anat introduint canvis. El darrer, per a la present campanya, té per objectiu fer més protagonistes els pares i mares, de manera que siguin ells els que triïn les joguines per als seus fills i les emboliquin abans d'endur-se-les a casa.

Recentment, es va presentar en una festa al Tibidabo de Barcelona, coincidint amb el Dia dels Drets dels Infants i amb el lema «Els seus drets en joc», la campa-nya general de recollida de joguines de Creu Roja. Hi van participar més de 300 infants, 72 dels quals dels tres projectes per a la joventut i la infància de Creu Roja Manresa (Casal-Ot, ludoteca Ludugurus i Joves Nucli Antic).



Cal més col·laboració

Enguany, a la capital del Bages, aquesta campanya s'ha posat en marxa abans d'hora perquè, per fer realitat les novetats introduïdes, caldrà més col·laboració de les empreses i particulars. El fet que les famílies puguin triar les joguines que volen i que no sigui Creu Roja la que els les doni directament en una bossa, basant-se en l'edat i el sexe de l'infant per a qui seran, fa que en calguin més. No poden ser joguines bèl·liques ni sexistes i, si pot ser, es demana que tinguin un caràcter cooperatiu; que no siguin competitives.

Per fer la recollida, Creu Roja es basa en la demanda que rep dels Serveis Socials de l'Ajuntament. Enguany, però, explica Miquel Riera, president de l'entitat, amb l'objectiu de no ser tan «assistencialistes» i seguint la pràctica que ja funciona amb altres tipus d'ajuda que ofereix, es vol donar un paper preponderant als pares, que «són els que coneixen més els seus fills», a l'hora de triar les joguines. La idea és, quan s'hagin recollit, fer «una mena de supermercat» a la seu de Creu Roja, de manera que es vagi citant els pares i mares en diferents horaris per tal que «puguin triar» els articles i «embolicar-los» com «faria qualsevol família en una situació normalitzada». Riera insisteix que «necessitem més suport que mai perquè ens cal un estoc important per tenir més varietat i quantitat».

L'any passat, van poder gaudir d'aquest projecte 507 infants derivats pels Serveis Socials.



Accions al carrer i un concert

Les persones interessades poden contactar amb l'entitat al 93 872 56 44 o bé a manresa@cr.org. També, portant les joguines recollides a les oficines del carrer del Joc de la Pilota (El Portal), els matins de dilluns a divendres. La campanya inclourà accions al carrer i un concert a la sala Stroika.