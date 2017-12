L´Ajuntament de Manresa ha destinat 50.000 euros a evitar talls de llum i gas

L´Ajuntament de Manresa ha destinat aquest any 50.000 euros a les companyies subministradores de gas i llum per evitar talls en el servei. Ho ha denunciat la Taula de la Pobresa Energètica a Manresa, que assegura que haurien de ser les companyies qui s´hauria de fer càrrec d´aquestes depeses i no pas els fons públics.

La CUP a Manresa ha fet públic un comunicat al respecte en el qual denuncia que un miler de llars de la ciutat tenen factures pendents de llum o gas. Denuncia la situació de vulnerabilitat que pateixin nombrosos famílies, i que les grans empreses no s´avinguin a firmar convenis amb els ajuntaments per evitar talls. «Ningú no pot garantir que no es produeixin», afirma. Per a la CUP, el bo social que ofereixen les companyies és del tot insuficient perquè no evita la pobresa energètica.

També exigeix a l´Ajuntament de Manresa que «actuï amb duresa contra aquestes empreses», i que cal assegurar que cap «manresà ni manresana passi fred a l´hivern».

Denuncia, així mateix, els «beneficis multimilionaris d´aquestes grans empreses i multinacionals, a la vegada que incrementen el preu de la llum i el gas a tota la població».