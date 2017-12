Manresa recull 30.000 quilos d´aliments en el gran recapte, xifra similar a la de l´any passat

Manresa ha recollit 30.000 quilos d'aliments durant els dos dies del gran recapte que s'ha fet a Catalunya. La xifra és similar a la de l'any passat. Ahir al vespre, quan es va tancar la campanya, la delegació al Bages i al Moianès del Banc d'Aliments va estimar que s'igualaria la de l'dició anterior. Tot i així, faltava passar a recollir les caixes en alguns establiments i també s'havia de fer el recompte de les donacions a la resta de la comarca del Bages i al Moianès.



Més de 300 voluntaris a Manresa, i un centenar més a la resta de la comarca del Bages i també al Moianès, van fer possible la campanya. Entre ells hi havia membres d'entitats i associacions, joves de l'Estrep de Sant Salvador, presos dels Lledoners, d'Ampans, de la majoria d'escoles de Manresa i també persones a títol individual. A Manresa hi van haver 17 punts de recollida, bàsicament supermercats. Al Bages i al Moianès, 30 més.



Entre els voluntaris hi havia dues estudiants, una d'Àustria i una del Regne Unit, que fan un Erasmus de voluntariat durant uns mesos a Manresa. També una família de Sant Cugat, la família Munt, que col·labora amb la Fundació Rosa Oriol després de conèixer sor Lucía.



Els voluntaris més visibles eren els que durant tot el divendres i tot el dissabte van ser als supermercats per recollir les donacions. Una d'elles, Xènia Alemán, explicava que «gairebé tothom hi participa poc o molt» i que «ara ja no has d'explicar que es fa el recapte i tot és més fàcil. Anys enrere costava més». La caixera del Caprabo-Ampans del carrer Barcelona explicava al seu torn que el que més sortida tenia era arròs, oli, llegums i galetes. «Fóra millor que això no s'hagués de fer i tothom tingués feina», deia Maria Elena, una jubilada que va aportar oli, llegums, arròs i llaunes de conserves a les caixes solidàries.



A mesura que es feien les donacions s'omplien les caixes degudament etiquetades amb els productes que hi havien d'anar. Amb furgonetes es traslladaven al magatzem que el Banc d'Aliments té a Pirelli. Aquí hi havia l'altre focus d'activitat. Més amagada i anònima, però igual d'important. Totes les caixes es col·locaven en palets, s'identificava el producte i s'embalaven per destinar-les allà on faci falta. Pràcticament tot el que es va recollir va quedar preparat per repartir ahir mateix al vespre.



Al mateix temps s'anava fent el recompte del que entrava. Fins a les 4 de la tarda d'ahir s'havien recollit, per exemple, 2.700 litres de llet, 2.900 d'oli de girasol i 2.100 litres d'oli d'oliva, a més a més de 450 paquets de bolquers.



El delegat del Banc d'Aliments a Manresa, Jaume Torras, explicava ahir que la percepció que el pitjor de la crisi ha passat és falsa. «Això és eufòria institucional, però la realitat és una altra. Hi ha ha gent que està igual o més malament». Per a Torras, «s'ha de ser realista. Cada dia és més necessària l'acció». Per la seva banda, la dirigent de la Fundació Rosa Oriol i de la Plataforma d'Aliments, sor Lucía Caram, insistia que «estem com el pitjor moment de la crisi. A la Plataforma estem desbordats. Hem de pensar que a Manresa hi ha gent que dorm al carrer».