Ple a la parròquia de la Sagrada Família per acomiadar Pepita Subirana

La parròquia de la Sagrada Família de Manresa es va omplir dissabte per acomiadar l'activista social Pepita Subirana, que va morir divendres als 77 anys d'edat. Subirana va ser una de les impulsores de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i va ser l'ànima de la residència d'avis del barri. Més recentment va impulsar l'ateneu La Vinyeta, al local ocupat anteriorment per l'entitat veïnal.

Mossèn Joan Aurich va oficiar la cerimònia. La parròquia de la Sagrada Família es va omplir i hi va haver gent que es va haver de quedar dreta. Entre els assistents hi havia l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, regidors del consistori manresà, gent vinculada al món associatiu i cultural de la ciutat, i també de l'àmbit polític. Un dels seus fills, Ramon Fontdevila, va ser regidor per Esquerra a l'Ajuntament durant el període del govern tripartit municipal.

El servei als altres



Aurich va afirmar a l'homilia que Pepita Subirana va ser una dona molt lluitadora que havia entès el servei als altres. Per aquest motiu va impulsar diverses iniciatives socials com la residència d'avis de la Sagrada Família, de la qual va ser directora durant més de 20 anys. L'experiència de tenir els pares malalts a casa va ser un dels motius que la van impulsar a crear la residència, equipament que no ha parat de créixer i que va voler que fos al barri. Va ser l'impuls dels mateixos veïns de la Sagrada Família el que el va fer possible.

Un dels moments més emotius de la cerimònia va ser quan l'expresident de l'associació de veïns Rosend Coll, un dels promotors, també, de la residència, va prendre la paraula i va llegir un text sobre Pepita Subirana. Posteriorment el grup de dones que fan teatre a l'ateneu La Vinyeta, del qual Subirana formava part, també va tenir un record d'ella que va acabar amb emocionats aplaudiments.

Vídua de Josep Fontdevila, tenia tres fills. Va morir divendres passat a causa d'una afecció respiratòria que havia limitat la seva autonomia els últims dos anys.

L'any passat va rebre el Premi del Consell de la Gent Gran de mans de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, en reconeixement per la seva lluita social i cultural. El guió no preveia que intervingués a l'acte, però ho va fer per agrair el guardó.

El 2010 també va ser guardonada amb el premi Maria Casajoana que cada any atorga Esquerra republicana a dones que s'han distingit per la seva activitat en favor de la ciutat i la seva gent.