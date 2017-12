Quatre carrers del centre es queden sense llums de Nadal el dia de l´encesa

Quan Manresa havia de brillar amb els llums de Nadal per donar el tret de sortida a la campanya nadalenca, quatre carrers del centre estaven il·luminats només per la llum habitual dels fanals. Entre els carrers afectats hi ha el Guimerà, el més comercial de la ciutat. Al Born, al carrer Nou i al carrer Urgell tampoc es van encendre. Els comerciants de tot aquest sector de la ciutat havien contractat el mateix instal·lador, que ahir no havia completat la instal·lació elèctrica, tot i que els llums sí que estaven penjats.

Va anar per poc que la plaça de Sant Domènec, on es va fer l'acte d'inauguració de la campanya, es quedés sense llum. I és que quinze minuts abans de l'encesa hi havia tècnics amb la grua instal·lant els llums de Nadal sobre la pista de gel, un dels grans atractius de la ciutat durant les festes. Van treballar contra rellotge per al moment de la inauguració, malgrat que dos dels llums que llueixen sobre la pista no es van encendre. Tot i la incidència, al centre de Manresa hi havia una bona afluència de persones que visitaven la Fira de Sant Andreu (amb parades al llarg del passeig de Pe-re III), i un cop acabada la inauguració nombroses persones es van posar els patins per patinar a la pista de gel.

Les associacions de veïns de cada carrer s'encarreguen de buscar l'instal·lador i l'Ajuntament dóna una subvenció a les entitats de botiguers per ajudar-les en els costos dels llums de Nadal. Aquest any, s'ha donat la casualitat que els comerciants d'aquests quatre carrers cèntrics havien contractat el servei de la mateixa empresa d'electricitat, que ahir no havia enllestit la instal·lació perquè li faltaven caixes de protecció, segons explicaven fonts de la regidoria de Promoció Econòmica a aquest diari.

Els responsables de la regidoria, en veure que no estaven a punt els llums de la pista de gel, es van posar en contacte amb l'instal·lador, que també s'encarrega de col·locar els llums de Nadal en altres ciutats. Aquest els va respondre que havia tingut problemes amb els llums de Nadal al barri de Gràcia de Barcelona i que no tenia prou caixes de protecció per finalitzar la feina a temps a Manresa. L'instal·lador s'ha compromès a tenir-ho tot a punt dimarts.

El carrer d'Alfons XII aquest any també té llums de Nadal, a diferència de l'any passat, que no en va tenir.

Malgrat les incidències en el tret de sortida de la campanya nadalenca, l'Ajuntament espera que les setmanes prèvies a les festes, i els dies de Nadal, siguin bones per al comerç manresà. Aquest any hi haurà quatre arbres de Nadal, repartits a Crist Rei, la Plana de l'Om, el carrer Guimerà, i la plaça de l'Ajuntament. Quatre llocs per on passarà la cavalcada de Reis, que aquest any serà retransmesa per Televisió de Catalunya.