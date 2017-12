Descobreix el programa de les festes de Nadal a Manresa

El Nadal ja és a tocar, i amb ell arrenca un potent programa amb un centenar i mig d'activitats organitzades i programades per l'Ajuntament de Manresa, entitats, associacions de veïns i comerciants amb l'objectiu d'oferir una gran alternativa d'oci, esbarjo, cultura, solida ritat i tradició per a tothom –i amb especial dedicació als infants­– a prop de casa, amb denominació d'origen manresana i amb les portes obertes a visitants d'arreu. La presentació del programa de Nadal 2017 s'ha fet aquest migdia amb la presència de la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i alguns representants de les més de 70 entitats que participen a la programació.

El programa d'enguany torna a apostar per la presència de la pista de gel a la Plaça Sant Domènec, i també per tardes de tallers familiars de circ i animació musical i de dansa per part de formacions de la ciutat per acompanyar totes les tardes del Príncep Assuan a la Plaça Major. Tampoc no hi faltaran les propostes més tradicionals comla Fira de Santa Llúcia, que consolida l'espai de tallers a la Plaça Major.

La nadala de Manresa "L'hivern que batega", escrita pel músic manresà Xavier Serrano, des de Manresa i per Manresa, ens acompanyarà al llarg de les festes, especialment el dia 29 de desembre a la tarda, amb una cantada amb més de 150 persones a les escales de Crist Rei. També serà present en més d'una desena de cantades de nadales de petits i grans, incloses al programa, ambientarà els carrers Guimerà i del Centre Històric (St. Miquel, Sobrerroca, del Carme, Pl. Sant Domènec, del Born, Nou i Plana de l'Om) i acompanyarà les parades de la Fira de Santa Llúcia i les activitats infantils a la Plaça Major, els dies que el Princep Assuan s'hi instal·larà per recollir les cartes dels infants.

La nadala sonarà i acompanyarà també l'arribada dels Reis d'Orient a Manresa, la nit més màgica de l'any, transmesa enguany en directe per TV3 al conjunt del país.

Completen la programació actes com els Pastorets, el Campi qui Jugui, el pessebre vivent del Pont Llarg, les activitats d'animació al Centre Històric promogudes per les associacions de botiguers i veïns, així com un munt d'iniciatives impulsades pels barris i les entitats, i on les accions i les campanyes de solidaritat també ocupen un espai important.

Totes les propostes es tornen a recollir en un programa de mà conjunt, que s'elabora per sisè any consecutiu, del qual s'han editat 12.000 exemplars que es començaran a distribuir a partir del dimarts, 5 de desembre, a equipaments municipals, establiments comercials del centre de la ciutat, escoles, llars d'infants i a les seus de les entiats programadores.

La Fira de Santa Llúcia



El 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, durant tot el dia tindrà lloc l'ofrena de ciris i l'acte litúrgic, a les 11h, a la basílica de Santa Maria de la Seu, una jornada que es complementarà a la tarda amb les cantades de nadales a Baixada de la Seu.

Els dies de la Fira de Santa Llúcia, el 17 i 18 de desembre, els actes transcorreran com és tradicional a la Plaça Major.El tió solidari, una visita guiada als llocs més emblemàtics de Manresa, tallers per a infants, exhibicions de balls i danses, i les parades d'articles nadalencs i artesania, seran un any més els grans protagonistes d'aquest certamen nadalenc.

El carrilet turístic que anirà fins al nucli antic funcionarà els dies 16 i 17 de desembre de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Farà el següent recorregut: C/ Sobrerroca, Pl. del Carme, muralla del Carme, Passeig Pere III, Crist Rei, C/ Àngel Guimerà, muralla del Carme i C/ Sobrerroca. Les parades estaran situades al C/ Sobrerroca amb cantonada Passatge dels Amics, al Teatre Kursaal, al carrer Àngel Guimerà (davant Zara) i a plaça del Carme.

Altres activitats d'entitats, i campanyes i exposicions durant el Nadal



Al mateix temps, les diferents entitats, organitzacions, associacions de Manresa han preparat un programa d'actes que inclou activitats de tot tipus com tallers de manualitats, de cuina nadalenca, espectacles d'animació infantil, teatre, concerts de Nadal, balls i cantades, projeccions cinematogràfiques, mercats d'artesania (Mercat Somiatruites, el 16 i 17 de desembre a la Plana de l'Om), fires nadalenques (16a Fira de Nadal d'Imagina't, el 16 de desembre a la tarda al Pati del Kursaal) i una marató solidària de contes, també la tarda del 16 de desembre al Pati del Kursaal.

També hi haurà festes del pare Nadal, caga tió, visites del carter reial, xocolatades, espectacles d'animació infantil, cantades de nadales, exposicions, tallers, xerrades amb motiu de la marató de TV3 –enguany dedicada a les malalties infeccioses–, la campanya I tu jugues en català per donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català a diferents espais on es realitzen actes nadalencs, campanyes d'intercanvi de joguines i recapte d'aliments a diferents barris de la ciutat, concursos de dibuix de temàtica nadalenca, etc.

Els equipaments culturals de la ciutat també han adaptat la seva programació al calendari nadalenc. Hi haurà tallers de manualitats nadalenques al Museu de la Tècnica, hores del conte per infants al Casal de les Escodines, tallers familiars i intergeneracionals al CentreCultural el Casino amb motiu de l'exposició "Plou, Neva Pinta. Pintura expandida i art contemporani", hores del conte, taller i laboratoris de lectura a les Biblioteques del Casino i Ateneu Les Bases (que aquest mes de desembre celebra els 5 anys).

Destaquen especialment els següents concerts:

-Els concerts de l'alumnat del Conservatori de Música de Manresa dels dies 19 i 20 de desembre, a les 18 i a les 20 h al Teatre Kursaal.

-El concert al Museu de la Tècnica, el 23 de desembre, a les 18.30 h, amb taquilla inversa en benefici el nou hospital de dia d'oncologia de la Fundació Althaia

-El concert de Nadal de la Fundació Orfeó Manresà, el divendres 29 de desembre, a les 20.30 h al Teatre Conservatori.

-El concert de Cap d'Any, el dilluns 1 de gener a les 19 h, ambla Unió Musical del Bages, al Teatre Kursaal.

-El XV Concert de Reis, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès, el diumenge 7 de gener a les 18 h, organitzat pel Rotary Club de Manresa Bages.

-El 29 de desembre a les 18 h a les Escales de Crist Rei, més de 150 cantaires dels Taller de Gent Gran "Cançons de tots els temps" de l'Ajuntament de Manresa i la Coral Infantil Escodines cantaran la nadala de Manresa l'Hivern que batega

També tindrà lloc l'exposició del Pessebre Monumental, a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, del 17 de desembre al 8 de gener, organitzada any rere any pel Grup Pessebrístic de Manresa, juntament amb altres propostes expositives a la ciutat.



Pessebre vivent del Pont Llarg



El dia 26, de 18 a 20.30 h, els amants dels pessebres vivents podran recórrer les 29 escenes formades per 235 figurants ubicats en la ruta circular que comença i acaba a l'aqüeducte del pont Llarg, al camí de Joncadella (al final de l'Av. Universitària), organitzat perla Comissió del pessebre del Pont Llarg de la Parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança.



Els Pastorets



Els dies 26, 29, 30 de desembre i l'1, 6 i 7 de gener tindrà lloc a les 6 de la tarda la representació dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres a la Sala dels Carlins, organitzats pel Casal Familiar Recreatiu.



Campi Qui Jugui



Durant les vacances de Nadal, el 32è Saló de la Infància i la Joventut ofereix activitats lúdiques, esportives, tallers, entre altres propostes a la capital del Bages. Aquest any, el "far west" serà l'eix d'animació del Campi, situat al Complex Vell Congost i que obrirà del 27 de desembre al 4 de gener, de 16 a 20.30 h.



Carter reial, activitats al seu voltant i cavalcada de Reis



Seguint amb les activitats nadalenques, el 30 de desembre està prevista l'arribada del Carter Reial a la plaça Major després d'un recorregut amb cotxe i acompanyat d'un seguici musical i que s'iniciarà a les 17.15 h davant de l'església de Crist Rei.

Des d'aquest dia i els dies 1, 2, 3 i 4 a la Plaça Major, cada tarda, de 17.30 a 20h, el Príncep Assuan recollirà les cartes dels infants amb les seves demandes. Cada dia hi haurà jocs populars i tradicionals del CAE i un vaixell pirata. Alguns dies hi haurà la presència dels capgrossos del Lluquet i el Rovelló.

Hi trobareu tallers infantils:

-De cal·ligrafia àrab, dimarts 2, dimecres 3 a la tarda, de 18 a 20 h

-De circ, el divendres, dilluns 1, dimecres 3 i dijous 4 a la tarda, de 18 a 20 h

Els concerts, animació infantil i ballades seran els següents dies:

-El dilluns 1 de gener, a les 18h actuarà l'Escola de Grallers dels Geganters de Manresa i a les 19 h alumnat del Grup de Vent del Conservatori Municipal de Música de Manresa.

-El dimarts 2, a les 18h hi haurà balls de l'Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans i a les 19 h ballada swing amb la col·laboració de l'Ass. Bon Hop de Swing i de 19 a 20 h es podrà ballar a ritme de swing.

-El dimecres 3 actuaran l'obre de dansa i teatre "Estimats Reis d'Orient, dos punts", a càrrec d'Expressa't i a les 19h actuarà l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages

-El dijous 4, clouran els actes a la plaça Major, a les 18 h la cantada de nadales a càrrec de l'alumnat i, a les 19 h el repertori gospel i nadalenc de l'Esclat Gospel Junior

Finalment, l'apoteosi final arribarà el dia 5 de gener amb la tradicional Cavalcada de Reis que començarà a les 18.30 a la muralla de Sant Francesc i es dirigirà a la muralla Sant Domènec, C/ Àngel Guimerà, Passeig Pere II, Pl. Onze de setembre, pl. Bonavista, Ctra. de Vic, muralla del Carme i, a partir de la plaça Sant Domenec els tres reis d'Orient i els seu seguici més proper enfilaran a peu pel C/ del Born, Plana de l'Om i C/ St. Miquel fins arribar a la Pl. Major.

Tot aquest programa d'activitats, il·lustrat per Belhicca, es porta a terme gràcies a la col·laboració de més de 70 agents (equipaments culturals i entitats ciutadanes d'índole diversa) que aporten el seu àmbit d'actuació per tal d'oferir unes festes de Nadal carregades d'il·lusió i activitat per a petits i grans.