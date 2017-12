La Fira d´Economia Social destaca la responsabilitat en el consum

Persones interessades en el consum responsable es van apropar en el Mercat d'Economia Social i Solidària que es va celebrar al pati de Casino dissabte al matí. La mostra estava organitzada pel Comitè de Defensa de la República (CDR) i hi havia la presència d'una dotzena d'empreses i cooperatives que, a part d'atendre els visitants als estands, també van tenir l'oportunitat d'explicar els serveis que ofereixen en l'anomenat espai Àgora.

Els organitzadors es mostren satisfets de la resposta del públic, que es va interessar per saber com funcionen els negocis presents a la fira, que intenten oferir un servei alternatiu en diverses àrees.

Per als responsables de la mostra, el més important era transmetre el missatge que cal ser responsable a l'hora de consumir.

A la tarda, al Centre Cultural el Casino van tenir lloc dues xerrades. La primera portava per títol «Com avançar cap a un nou model energètic» i seguidament se'n va celebrar una altra sobre com fer un sistema financer just per a la nova República.