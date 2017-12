Els firaires de les atraccions enyoren poder tornar al nucli urbà de Manresa

Els responsables de les atraccions de fira instal·lades als Trullols enyoren tornar al nuclir urbà de Manresa. Fins ara eren a l'avinguda Francesc Macià, al barri de la Sagrada Família. A la Fira de l'Ascensió del maig passat van estrenar el nou emplaçament. Ara, per la de Sant Andreu, hi han tornat. La majoria creuen que és un mal negoci. «Ens han enredat». deia un d'ells ahir a Regió7. Altres creuen que la gent s'ha d'acabar d'acostumar al nou emplaçament i que el fred no hi ha ajudat. Tots remarquen que va ser millor el cap de setmana passat que no pas aquest últim, el propi de la Fira de Sant Andreu.



«Amb dos caps de setmana no he fet ni la meitat de la recaptació habitual», deia el Julio. D'origen valencià, fa 42 anys que visita Manresa per Sant Andreu. Fa memòria de l'època que les atraccions eren al solar de davant de l'Atlàntida, al Passeig, i en té un bon record. Explicava que als Trullols va més bé per muntar, però que «al mig de la ciutat la gent venia a peu. Ara li costa pujar aquí i a sobre tinc el doble de despeses perquè he de pagar dos caps de setmana per ser aquí».



És el mateix pensament de l'Anabel, responsable d'una atracció infantil. «Abans, quan els nens sortien de l'escola el divendres a la tarda, les famílies ja passaven per la fira. Ara això s'ha acabat. Només vénen un cop, i això ens va fatal. Manresa era una fira bona, ara no», rebla. Un altre dels firaires, l'Oliver, fa 40 anys que s'instal·la a Manresa, i feia notar que «es veu gent, però no hi ha cues», i això és mal senyal.



Les atraccions per a la gent més gran es defensen, però les infantils han patinat, deia el Marc, que regenta una atracció de cavallets. Segons la seva opinió, «hi ha massa distància entre el Passeig i aquí. Ara potser ve més gent de fora de Manresa». Afirmava que a Sabadell tallen l'artèria principal, l'Eix Macià, durant 5 dies per les atraccions de fira durant la festa major de setembre, i «aquí no tallen res».



Per al Josep, que té una xurreria, a l'avinguda Francesc Macià i havia més ambient. «Aquí la gent ha de venir expressament i no hi ha manera», afirmava. El problema, segons ell, és que les autoritats no veuen les atraccions «com una cultura de l'oci i una tradició», sinó més aviat com una nosa «però nosaltres vivim d'això, del carrer».



Els més optimistes comentaven que la gent s'ha d'acabar d'acostumar que ara les atraccions de la fira són als Trullols. «Amb el temps es consolidarà», comentava el Josep.



L'Ajuntament va justificar el canvi d'emplaçament de les atraccions per evitar problemes de mobilitat a la ciutat i molèsties de soroll als veïns de l'avinguda Francesc Macià i el seu entorn.