La Generalitat encarrega una auditoria del servei de bus Manresa-Barcelona

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha posat en marxa el mecanisme per encarregar una auditoria de la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona que opera l'empresa Monbus.

L'auditoria permetrà fer un seguiment i una avaluació del servei de bus i contrastar les múltiples queixes dels usuaris.

En el cas de la línia entre Igualada i Barcelona, també operada per Monbus, la realització de l'auditoria va ser el pas previ a l'obertura de l'expedient de caducitat de la concessió del servei de transport de viatgers.

El departament de Territori ha assegurat a Regió7 que l'encàrrec de l'auditoria no implica que s'obri un altre procés de rescat d'una concessió sinó que el que es farà serà concretar si hi ha mancances en el servei i, en cas afirmatiu, s'avaluarà el seu abast.

L'auditoria té com a objecte avaluar les mancances del servei amb l'objectiu de poder prendre mesures de millora i també «determinarà les responsabilitats que pot tenir l'operador per incompliment de les condicions de prestació del servei», en el cas que n'hi hagi. Es tracta, segons el departament de Territori, de «tenir una radiografia de com està el servei que permeti anar més enllà de la informació que transmeten a la Generalitat tant els usuaris com els ajuntaments i la mateixa companyia». Per aconseguir-ho es faran inspeccions per comprovar el funcionament del servei, l'estat dels vehicles i l'atenció i informació als usuaris.



Una mirada externa

L'auditoria s'encarregarà, com a la de la línia d'Igualada-Barcelona, mitjançant l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per fer un seguiment exhaustiu del servei que ofereix l'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, a la línia de bus Manresa-Olesa-Barcelona.

L'auditoria serà externa i servirà tant per sancionar, si cal, com per fer propostes de millora. Durant el període de l'auditoria, es faran inspeccions i controls per comprovar el compliment de les condicions de prestació del servei a les hores punta del matí, migdia i vespre.

Els treballs de seguiment i auditoria seran encarregats per l'ATM a empreses externes, prèvia la licitació corresponent, que treballaran conjuntament amb els serveis d'inspecció del departament de Territori i Sostenibilitat.