L´Ajuntament aprova la renúncia de PYMSA a tractar amb creosota, que ha de fer efectiva demà

L´Ajuntament ha donat el seu vistiplau la modificació presentada per l'empresa Postes y Maderas SA (PYMSA) referent a l´activitat d´impregnació i tractament de pals de fusta amb creosota que porta a terme a les seves instal·lacions del carrer del Bruc, al barri de Valldaura de Manresa. Vol dir que, a partir de demà, ja no podrà portar a terme aquesta activitat que, recordem, els veïns que viuen al costat de l'empresa fa gairebé quaranta anys que reclamen que cessi per no haver de patir més les pudors, els fums i els sorolls que genera PYMSA amb aquesta producció i, el més important de tot, per no haver de patir per la seva salut, tenint en compte que la creosota està considerada un possible cancerígen per a l'home.

En el marc de les negociacions entre l´Ajuntament de Manresa i l´empresa PYMSA per consensuar el final definitiu de l´activitat de tractaments amb creosota, l´empresa va fer efectiu el seu compromís de sol·licitar una modificació de la llicència d´activitat en què explicités la renúncia als tractaments amb aquesta substància. L´Ajuntament ha resolt favorablement la modificació. Empresa i consistori van acordar el cessament de l´activitat amb creosota a partir de demà, 5 de desembre.

Aquesta modificació consisteix en la supressió del procés d´impregnació de pals de fusta amb creosota mantenint la part d´impregnació i tractament amb sals hidrosolubles.

La modificació de l´activitat respon a la sol·licitud presentada per PYMSA el 23 d´octubre passat, en la qual manifestava la seva renúncia a la part de la llicència relativa a l´activitat d´impregnació de pals de fusta amb creosota, concretant que cessaria l´exercici d´aquesta activitat el dia 5 de desembre de 2017, tal com va acordar amb l´Ajuntament. Davant d´aquest escenari, l´Ajuntament va acceptar la petició de PYMSA de suspendre cautelarment l´executivitat de les resolucions que ordenaven el tancament de l´activitat productiva de l´empresa.

Com a conseqüència d´aquesta modificació de la llicència, es redueixen les exigències en relació als vectors ambients. Per tant l´activitat canvia de qualificació i deixa d´estar subjecta als controls periòdics que preveu la llei pels processos de creosotat.



L´activitat modificada, resultant, queda de la manera següent:

L´activitat resultant es redueix a la d´impregnació i tractament de pals de fusta amb sals hidrosolubles.

a la d´impregnació i tractament de pals de fusta amb sals hidrosolubles. Com a conseqüència de la supressió del procés de creosotat, també queden fora de servei les seves instal·lacions associades, com són l´autoclau, els dipòsits de creosota, el generador de vapor i altres instal·lacions auxiliars.

El canvi plantejat (supressió total del procés de creosotat) ha de ser efectiu a partir de demà, 5 de desembre del 2017. S´haurà d´acreditar la seva efectivitat i donar garanties sobre com queden fora de servei aquestes instal·lacions. L´empresa també haurà d´acreditar que la nova activitat no supera el límit de sorolls i vibracions permesos per a una zona de sensibilitat acústica A4. El seu compliment s´haurà de justificar amb nous mesuraments dels nivells d´immissió sonora en els habitatges situats al carrer Jorbetes.

En el moment en que l´empresa acrediti haver complert els requisits de la nova activitat l´Ajuntament procedirà al tancament de l´expedient de disciplina que l´empresa té obert per l´activitat anterior. El que és manté en ferm és la multa de 30.000 euros que li va imposar per excedir les immissions de soroll. Vegeu informació del cas en aquest enllaç. A banda, queda pendent conèixer els resultats de la investigació de la fiscalia.