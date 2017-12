L´Ajuntament de Manresa llança una promoció per estacionar al Centre Històric

L´Ajuntament de Manresa llança una nova promoció per facilitar l´estacionament al Centre Històric de Manresa. Es tracta d'un nou tiquet pensat pels manresans i manresanes dels barris allunyats del centre i per als visitants de fora de la ciutat que volen aparcar en un lloc cèntric i passar una tarda a la ciutat per comprar, passejar, gaudir de la programació cultural, fer un àpat o prendre alguna cosa sense presses ni haver d'estar pendent de renovar l'estacionament a la zona blava.

Aquesta nova iniciativa adreçada a contribuir a la dinamització d´aquest entorn de la ciutat, que es vehicula a través de l´empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM), ha estat anunciada avui pel regidor de Comerç de l´Ajuntament de Manresa, Jaume Arnau; el Comissionat del Centre Històric, Adam Majó; i el regidor d´Habitatge, Barris i Turisme, Joan Calmet.

Jaume Arnau ha informat que aquest tiquet, anomenat Centre Històric Pass, té dues modalitats: un tiquet de 6 hores per 5 euros, o bé un de 9 hores per 6 euros. Estarà a disposició dels usuaris en els dos aparcaments que s'han acollit a la iniciativa: el del Mercat Puigmercadal, situat a la Muralla del Carme, i el del Centre Històric, a la Viad e Sant Ignasi.

Es podrà utilitzar de dilluns a dijous de 14h a 23h i divendres i dissabte des de les 14 hores de divendres fins a les 23h de dissabte. En el pàrquing Centre Històric aquests són els horaris d'entrada, la sortida es podrà fer a qualsevol hora del dia i de la nit, ja que és un pàrquing que funciona les 24 hores. En el cas del Mercat de Puigmercadal la sortida s´ha de fer a les 23.00h.

El regidor de Comerç ha subratllat que amb aquestes modalitats es podrà estacionar a un preu molt competitiu -0,83 euros/hora o 0,67 euros hora- i podrà fer-ho tothom que ho desitgi a partir del proper dia 15 de desembre. Per a Arnau, aquesta promoció està molt enfocada per al sector al Comerç i la Restauració.

Adam Majó ha explicat que amb aquesta iniciativa es pretén fer més fàcil, còmoda i barata la visita a la ciutat i, alhora, facilitar que els visitants puguin prolongar la seva estada i gaudir molt més de tot allò que ofereix el centre de Manresa.

Per la seva part, Joan Calmet ha recordat que un dels objectius fonamentals de Forum és fomentar la dinamització del Centre Històric i afavorir i potenciar que la gent vingui a Manresa, i amb aquesta acció busquem donar facilitats perquè la gent vingui i es passi hores a la ciutat, per comprar i visitar-nos i aquesta iniciativa que estarà en marxa, en principi, durant tot un any per comprovar si funciona bé.



Pàrquing Centre Històric i Mercat Puigmercadal



El pàrquing Centre Històric (Via Sant Ignasi, 1) és un aparcament de rotació de 218 places, situat entre els carrers Montserrat i Via Sant Ignasi, en ple Nucli Històric de Manresa i de fàcil accés per l´entrada Sud de la ciutat. La seva ubicació el situa molt a prop dels centres administratius de l´Ajuntament, del Museu Comarcal, així com a tocar dela Façana Sud, on trobem els edificis històrics més emblemàtics de Manresa: la basílica gòtica de la Seu i la Cova de Sant Ignasi.

El pàrquing Puigmercadal (Muralla del Carme, 5) és un aparcament de rotació de 100 places, situat a la Muralla del Carme, just a sota del Mercat de Puigmercadal, molt a prop de l´Ajuntament i del Teatre Conservatorii a pocs metres de la zona comercial més important de la ciutat.