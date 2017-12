Malestar entre els botiguers del centre per no tenir a punt els llums de Nadal

Els comerciants del centre de Manresa estan molestos perquè no han pogut encendre els llums de Nadal el cap de setmana en què ha tingut lloc la Fira de Sant Andreu. El certamen marca el tret de sortida de la campanya nadalenca a la ciutat i és quan es fa l'encesa oficial per portar als carrers l'ambient nadalenc i incentivar les vendes. Dissabte a la tarda va tenir lloc l'acte en què els llums s'havien d'encendre, però els carrers Guimerà –el més comercial de Manresa–, Born, Urgell i Nou es mantenien apagats perquè l'empresa encarregada de la col·locació i instal·lació elèctrica no havia enllestit la feina.

Els responsables de les associacions de botiguers dels carrers afectats feia dies que trucaven al responsable de l'empresa perquè faltaven llums per col·locar, i no s'havia connectat a la xarxa elèctrica les que ja estaven instal·lades. El responsable sempre els contestava que enllestiria la feina a temps. Quan els representants de l'Associació de Comerciants del Carrer Guimerà van veure que els llums no s'encenien dissabte, van trucar al regidor de Comerç per saber què passava, i és que hi havia clients de botigues que demanaven estranyats per què no estaven encesos. Dies abans, els representants comercials ja havien parlat amb l'empresa responsable de col·locar els llums de Nadal i aquest els havia assegurat que estarien a punt dissabte.

Però el telèfon de l'empresa dels llums no devia deixar de sonar perquè els presidents de les altres entitats comercials afectades també li trucaven, dies abans, per advertir-lo que l'encesa era dissabte i, per tant, els llums haurien d'estar a punt per la Fira de Sant Andreu. El president dels botiguers del carrer Nou, Jaume Altimiras, assegura que des de fa dues setmanes avisava els treballadors de l'empresa del dia que s'havia d'enllestir la feina. «Els empleats no la van acabar en el termini establert», explica Altimiras. Les associacions de veïns de cada carrer s'encarreguen de buscar l'instal- lador i l'Ajuntament dóna una subvenció a les entitats per ajudar-les en els costos.



Demà, l'encesa no oficial

Els botiguers dels carrers afectats encendran els llums demà al vespre, que és quan l'empresa s'ha compromès a tenir-ho tot a punt. Els responsables de les entitats han acordat que, tot i que algun carrer els tingui abans, tots els encendran el mateix dia.

«Sap greu no haver encès els llums a temps. Em vaig posar en contacte amb l'empresa per saber què passava i em va demanar disculpes. Tot i que no vam tenir-ho a punt el moment que tocava, sí que tindrem la il·luminació aviat i durant un mes, el que dura tota la campanya», comenta el president de l'associació del Born i Plana de l'Om, Jordi Morera.

La representant comercial del carrer Urgell, Montse Abadal, també havia advertit el responsable de l'empresa reiterades vegades que havia d'acabar la feina abans de dissabte, però ahir assegurava a aquest diari que veia des de feia dies que la feina no s'havia coordinat bé i que no s'arribaria a temps.

Les entitats dels quatre carrers havien contractat els serveis del mateix instal·lador, que, segons fonts de la regidoria de Promoció Econòmica, no tenia a punt les caixes de protecció per enllestir la instal·lació elèctrica.