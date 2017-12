Millora de l´accés als horts del Xup i de l´entorn de la riera de Rajadell

Han finalitzat les obres de millora de l'entorn de la riera de Rajadell i accessos als horts del barri manresà del Xup. El projecte, anomenat "Xup riera viva. Segona fase", és una iniciativa de l'associació de veïns del barri i és un dels guanyadors del procés de Pressupost Participatiu 2016.



El projecte de millora de l´entorn de la riera de Rajadell i els accessos als horts del Xup ha representat una adequació dels recorreguts a l'entorn de l'escola i el camp de futbol del barri Pare Ignasi Puig, que possibiliten l´accés als horts municipals que se situen més al nord d´aquests equipaments. L'obra s'ha fi nalitzat i ha representat la intervenció en una superfície de 2.514 metres quadrats, amb una inversió de 49.999 euros.



El projecte va ser un dels escollits en el procés de Pressupost participatiu 2016 i dóna continuïtat a la primera fase dels treballs, que ja havien estat finançats amb el mateix sistema, en haver guanyat també en la votació popular. El regidor d'Habitatge i Barris, Joan Calmet, i el regidor de Participació i Entorn Natural, Pol Huguet, han fet una visita als espais arranjats, juntament amb representants de l'associació de veïns, que valoren molt positivament l'actuació.



Conducció de l'aigua de pluja

La intervenció tenia per objectiu principal la conducció de l´aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram i cap a la riera amb la finalitat de possibilitar un millor manteniment dels recorreguts. La proposta plantejava el manteniment de les rasants dels recorreguts, amb la finalitat de conduir l´aigua de pluja cap a una de les vores del camí, on sha fet una cuneta de terres amb el pendent adequat per portar l´aigua cap als punts de desguàs. El ferm és una base de tot-ú artificial de 10 cm de gruix compactat al 95%, i una vorada de jardí a baixa i banda. Als accessos, s'hi ha fet una plataforma de formigó de 20 cm.L'obra ha inclòs també algunes actuacions a la riera de Rajadell, com la disposició d'una barana metàl·lica en una rampa de formigó o la millora de l'arbrat de la zona.El pressupost de tota l'obra ha estat de 49.999,14 euros.Pel que fa als Pressupostos Participatius del 2018, fins al 31 de gener de 2018 estarà obert el termini per presentar projectes. Les propostes, que es poden presentar mitjançant fitxa normalitzada a tots els registres de l'Ajuntament de Manresa, han de fer referència a actuacions que tractin sobre àmbits i temes de competència municipal, així com potenciar i afavorir els valors que l´Ajuntament de Manresa promou (l´atenció a les persones en les diverses etapes de la seva vida, la sostenibilitat, el respecte a les persones, al patrimoni i l´entorn, la proximitat i el suport a les iniciatives locals i ciutadanes, la solidaritat i la cooperació).

Igualment, l´objectiu de les iniciatives que es presentin han de donar resposta a una necessitat concreta i per tant s´han de justificar i argumentar. També han de tenir una visió de ciutat i generar un impacte en el conjunt del territori.

Els projectes no poden superar els 50.000 euros, ni poden suposar un cost addicional de contractació de personal o un manteniment excessiu. Tampoc poden comprometre pressupostos futurs i afectar projectes en curs o planificats per l´ajuntament.

Les entitats i ciutadania que durant el procés d´elaboració de les propostes els sorgeixin dubtes i/o necessitin aclariments tenen a la seva disposició el suport tècnic municipal trucant al departament de participació ciutadana (938782470) o per correu electrònic a participacio@ajmanresa.cat.