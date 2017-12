Una setantena de treballadors de l´Ajuntament protesten per les seves condicions

Una setantena de treballadors de l'Ajuntament de Manresa s'han concentrat aquest dilluns al migdia davant l'edifici consistorial per reivindicar millores laborals. Els funcionaris denuncien que l'alcalde Valentí Junyent, amb qui s'han de reunir properament, no ha complert les seves promeses pel que fa a millores salarials per tal de recuperar el sou perdut durant les retallades i per millorar les seves condicions de treball.

En funció del resultat de la trobada amb Junyent, els treballadors han anunciat que emprendran accions de protesta que s'hauran de concretar en una assamblea de treballadors.