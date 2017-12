Entre 2.000 i 3.000 persones de la Catalunya Central viatgen a Brussel·les per reclamar que el país té President

Més de 600 persones del Manresa, el Bages i el Moianès han marxat aquesta matinada o ho fan avui al migdia cap a Brussel·les amb autocar per participar en la concentració de dia 7 al matí. Una xifra lleugerament inferior, uns 500, ho fan des de l'Anoia. Més de 300 ho han fet organitzades per l'ANC de Berga, cap a 250 surten del Solsonès i de la Cerdanya hi viatgen 110 persones. La quantitat total de gent que hi haurà de la Catalunya central a Brussel·les es fa difícil de calcular. Hi ha famílies que ja estan de viatge en cotxes particulars i furgonetes, que han aprofitat per fer una escapa a més d'una ciutat del nord d'Europa, d'altres que fan el trajecte amb autobús, i, de fet, algunes d'aquestes persones comentaven per les autopistes franceses es veuen molts vehicles amb la E a les matrícul·les i a les àrees de les autopistes se sent a parlar molt el català. I encara n'hi ha un bon grup més que hi van amb avió. Brussel·les i mitja Bèlgica té càmpings i hotels plens de catalans que volen ser al costat del seu president, Carles Puigdemont. Si uns 1500 hi van amb autocar, potser una xifra similar hi viatge amb altres mitjans de transport.

El servei de transport amb autocar i, en algun cas, de contractació d'hotel de l'ANC de Manresa i Manresa per la República ha esgotat les places disponibles. Ja no en queda cap. S'han omplert deu autocars amb 54 places cadascun; 540 en total. Fonts de la organització asseguren que la demanda ha superat l'oferta. En aquests autocars hi aniran persones del Bages i del Moianès. L'ANC tenia constància que molta més gent s'hi havia desplaçat amb vehicles particulars. Tantes places com va posar a disposició, tantes en va omplir.

Més de 300 berguedans marxen a Bèlgica en autocar per participar aquest dijous a la manifestació que s'ha convocat a Brussel·les per donar suport als consellers i el President de Catalunya cessats pel Govern espanyol a través de l'article 155. En declaracions a Regió7, el berguedà Manel Escobet, membre del secretariat nacional de l'ANC ha explicat que del Berguedà sortiran 6 autocars (de Berga i 1 de Gironella) rganitzats majoritàriament per agències de viatges . A banda dels 6 autocars on es calcula que hi aniran 300 persones, un nombre indeterminat de berguedans viatjaran, han viatjat o viatgen a la capital europea amb els seus vehicles particulars i aprofitaran l'estada per fer turisme durant el pont de la Puríssima.

Els berguedans que marxin en autocar sortiran el dimecres 6 de desembre ben d'hora al matí. Hi ha diferents casuístiques en funció del preu de l'expedició que s'hagi triat. Així, hi ha berguedans que dormiran dues nits a l'autocar ja que faran el viatge d'anada i tornada sense dormir a cap hotel, d'altres que s'estaran una nit a Brussel·les i d'altres que hi estaran dues nits. A cada autocar hi haurà un responsable i estaran connectats entre ells per anar coordinats i viatjar plegats.



«Anem a fer sentir la nostra veu»

Manel Escobet ha explicat que «anem a Brussel·les a fer sentir la nostra veu a Europa esperant que com a mínim l'opinió pública entengui la causa i es posi al nostre costat». I desitjaria que també ho fessin els governs tot i que considera que «fan els ulls grossos davant d'injustícies flagrants pels compromisos que tenen adquirits» amb altres estats com l'espanyol. «Es pensen que això és una foguerada». El responsable de l'ANC s'ha mostrat especialment satsifet de la resposta dels berguedans i dels catalans en general. «És molt bona. Això és un clam». Viatjar a Brussel·les «és una iniciativa popular. Les entitats hem organitzat i acompanyat però aquest viatge s'ha fet perquè ha estat una demanda de la gent». Escobet ha exposat que «a Brussel·les hi tenim el govern legítim». Ha recordat que «ja feia temps que se'n parlava» de fer una gran mobilització a Brussel·les. Amb el context polític actual «ara és l'hora d'anar-hi».



Els organitzadors de la Cerdanya explicaven ahir que els veïns que viatgen a Brussel·les han pagat cent euros per un paquet que tan sols inlcou el desplaçament, de manera que faran dos nits a l'autocar. Els dos autocars sortiran la tarda d'aquest dimecres des de Puigcerdà i la Seu, per tal de recollir gent de Bellver. Portaveus de l'ANC han explicat que alguns simpatitzant amb el procés han declinat finalment anar a la manifestació de Brusel·les precisament perquè el pont de la Puríssima suposa a la vall una de les puntes turístiques amb més feina. A part d'aquests desplaçats, molts altres cerdans han decidit viatjar pel seu compte amb vehicles particulars i plantejaments menys cansats que els de l'anada i tornada de petac. Així, per exemple l'ANC de la Seu d'Urgell ha organitzat cinc autocars més en col·laboració amb les delegacions de la Noguea i el Solsones, un dels quals de grans dimensions. Les propostes han plantejat tarifes d'entre 175 i 220 euros per a viatges amb amb una o dues nits d'hotels. En total viatgen a Brusel·les unes 300 persones provinents d'aquests autocars que passen o surten de l'Alt Urgell. D'aquesta comarca molts manifestants també surten en vehicles particulars, alguns per fer tot el trajecte per carretera i d'altres per agafar l'avió a Tolosa.

Unes 250 persones viatjaran a Brussel·les des del Solsonès. Dos autobusos de 50 persones i un de 40 persones sortiran dimecres a les set del matí des de Solsona. Pel que fa als cotxes particulars, un centenar de persones s'han organitzat per compartir vehicles a través d'una aplicació mòvil creada pel solsoní Marc Torra. La majoria de solsonines i solsonins viatjaran per terra i només una desena de persones agafaran l'avió.

Des l'Anoia, en autocar pràcticament hi viatgen unes 500 persones amb els 8 que s'han organitzat des d'Igualada, una quantitat que s'amplia amb altres autocars muntats des de l'entorna del sud de la comarca, en els que també hi van catalans de Martorell i el seu entorn. A parti d'aquest autocars, també hi havia molts grups que s'hi desplaçaven amb altres mitjans, com a la resta de comarques.