La CGT nega que l´Ajuntament hagi activat un pla especial de recollida de fulles

El sindicat CGT del servei de neteja de Manresa ha negat públicament l´afirmació de l´Ajuntament que s´havia activat a la ciutat un pla especial de recollida de fulles del servei municipal de neteja.

Josep Antoni Fernández, delegat de personal de la CGT de la UTE Sanejament Manresa, concessionària del servei, ha afirmat «ni empresa ni ajuntament ens han informat d'aquest ´pla´ que desconeixem i no veiem per enlloc».

Segons el representant sindical, «dir que s'està destinant gairebé tota la plantilla exclusivament a la recollida de fulla, es dir una cosa que s'allunya totalment de la realitat».

La CGT explica que els operaris reben les instruccions de cada any quan cau la fulla i que consisteixen en que a més a més «de recollir la brutícia habitual de cada dia, també han de recollir la fulla que es troben al seu recorregut diari, sense cap exclusivitat cap a la fulla».

Sempre segons el sindicat, «en cap moment s'han ampliat recursos humans o de maquinària per fer front a la caiguda de fulla, cosa que es fan a gairebé totes les ciutats del país, contractant mes personal per aquestes dates».

Per això el sindicat fa extensiva la petició a la ciutadania de comprensió que formula l´Ajuntament a la càrrega de feina extra que reben els escombraires amb la caiguda de la fulla «i aprofitem també per fer la ja històrica reivindicació d'ampliació de recursos humans i de maquinària totalment imprescindibles per poder netejar Manresa com cal i es mereix, i mes encara arran de la brutal pujada de la taxa d'escombraries aprovada pel govern municipal». La CGT recorda que «no som suficients».



Pla especial?

Aquesta és la reacció al comunicat de l´Ajuntament de Manresa en el què anunciava la posta en marxa d´un pla especial de recollida de fulles del servei municipal de neteja.

El govern municipal explicava en el comunicat que la davallada de temperatures dels darrers dies ha provocat la caiguda d'una gran quantitat de fulla dels arbres de Manresa.

Davant d´aquest fet, i pel risc de de caigudes que es podrien produir a causa de l´acumulació de fulles humides a la via pública, la regidoria de Qualitat Urbana i Serveis ha determinat que el servei municipal de neteja posi en marxa un pla especial de recollida de fulles, que es va iniciar la setmana passada.

D'acord amb el pla, «gairebé tots els efectius del servei de neteja estan dedicats, aquests dies, a la tasca de recollida de fulla». Tot i així, explicava l´Ajuntament, com que els arbres de fulla caduca continuen perdent fulla ràpidament, sovint se'n tornen a acumular una gran quantitat en poques hores. Per aquest motiu el dispositiu especial duraria diversos dies. El comunicat acabava dient que l'Ajuntament «dedica els efectius de què disposa a aquesta tasca, tot i que demana la comprensió de la ciutadania, atesa la dificultat d'arribar a tots els carrers amb celeritat».

La CGT ha fet reivindicacions anteriors denunciant que el 25% del torn de nit de neteja a Manresa ha patit atacs de cor per la pressió o que Manresa es neteja amb un 20% menys de la plantilla.