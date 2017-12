Manresa, més present en els blogs de viatge per la visita de Barcelona Travel Bloggers

El grup de bloggers de viatges de Barcelona Travel Bloggers que van visitar Manresa el passat 18 de novembre van dur a terme una intensa activitat a les xarxes socials durant tota la jornada, compartint fotografies i opinions sobre la seva positiva experiència al Bages a través dels seus perfils a Twitter, Facebook i Instagram.

Posteriorment a la visita organitzada per Manresa Turisme en col·laboració amb Parc de la Sèquia, Barcelona és molt més va realitzar una enquesta entre els visitants per saber quina era la seva valoració de la visita i la valoració general de l´activitat és molt satisfactòria, ja que en una puntuació de l´1 al 5, el 66,7% de bloggers van valorar la visita amb un 5 i el 33,3% restant amb un 4; de la mateixa manera que l´opinió sobre l´organització de la visita i sobre el guiatge i l´acompanyament s´elevava a un 83,3% pel que fa a la màxima puntuació.

Els recursos turístics visitats, com Cova, Seu, Balç i Parc de la Sèquia, també rebien notables valoracions situant-se els percentatges en els valors més alts.

Així mateix, el 100% dels bloggers asseguraven que tenien previst escriure un post al seu blog parlant de Manresa i el Bages, donant així presència a Manresa a les xarxes i, també, donant a conèixer els seus atractius als milers de seguidors que tenen.

Primeres mostres

I ja hi ha hagut les primeres mostres d´això a la xarxa: al web de Jordi Carrió, que escriu sobre "Manresa, la ciutat de la llum" (https://jordicarrio.com/manresa); al blog 365 sábados viajando sobre "Racons amagats de Barcelona" (https://365sabadosviajando.com/europa/espana/barcelona/manresa-en-un-dia/); a l´explicació sobre la sèquia medieval a No me cabe en la maleta (http://nomecabeenlamaleta.com/escapada-la- sequia/), o a l´article conjunt publicat a Barcelona Travel Bloggers (http://www.bcntb.com/manresa-corazon-cataluna/), relatant i il·lustrant cada activitat i espai visitant pel grup el dia 18 de novembre.

Segons informa l'Ajuntament de Manresa, en aquest darrer post, els bloggers arriben a la següent conclusió: "A menos de una hora de Barcelona y de otros puntos equidistantes de Cataluña, la comarca del Bages, de la que Manresa es capital, es un destino ideal para disfrutar de un perfecto fin de semana en las proximidades de casa; podremos conocer así una de las joyas escondidas de nuestra tierra".

La visita va estar organitzada per Manresa Turisme en col·laboració amb Parc de la Sèquia i Barcelona És Molt Més (Diputació de Barcelona), i va comptar amb el suport de Mas de la Sala, l´Obaga de l´Agneta i Kursaal Espai Gastronòmic.