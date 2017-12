El príncep Assuan recollirà cartes menys dies i el pessebre del Balç cau

Aquest Nadal farà sis anys seguits que el príncep Assuan recull a la plaça Major les cartes del infants adreçades als Reis d'Orient. Enguany, però, hi serà menys dies. Dels set habituals, la seva estada s'escurçarà a cinc. La raó, han explicat els organitzadors, l'Agrupació Cultural del Bages, és que la gent té tendència a esperar als darrers dies per anar-hi i s'ha optat per fer-ho més concentrat.

El que directament ja no hi serà aquestes festes és el pessebre vivent del carrer del Balç. Tot i que en la presentació de les activitats nadalenques, aquest dilluns, l'Ajuntament va optar per no dir-ne dir res, sembla que, després de cinc anys seguits celebrant-se al vial medieval, havia baixat el públic que l'anava a veure i, com que ja hi ha prou activitats, es va considerar que se'n podia prescindir.

Pel que fa al carter reial, que el 30 de desembre sortirà a un 1/4 de 6 de la tarda de davant de l'església de Crist Rei per anar cap a la plaça Major, al marge de voler aprofitar les hores que serà a Manresa, un altre motiu per reduir-li les jornades és que, com que porta un ajudant, enllesteix més ràpid la feina, de manera que en fa més via. Els menuts el podran trobar a la plaça Major els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, entre 2/4 de 6 de la tarda i les 8 del vespre.

Aquesta és una de les activitats que inclou el programa d'actes de Nadal a Manresa, que va presentar, aquest dilluns, Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut, acompanyada per una desena de les «més de setanta» entitats que el fan possible, va concretar. Són més de 150 activitats en un programa amb «quinze pàgines més que l'any passat», va destacar la regidora.





Novetats al Pont Llarg



Àngels Serentill, del Pessebre Vivent del Pont Llarg, que es farà el dia de Sant Esteve a la tarda (de 18 a 20.30 h), va anunciar que, entre les novetats d'enguany, hi haurà la reproducció d'un temple, amb una recreació teatral a dins, i un canvi en el circuit. Aquest pessebre –que ja és un clàssic del Nadal, al costat del pessebre monumental i, fins ara, el del carrer del Balç– el fan possible unes 350 persones, 230 de les quals hi actuen.

Els Pastorets d'Els Carlins són un altre clàssic. Jordi Vilamú, membre de la junta, que s'ha renovat fa poc, va animar tothom a assistir a les representacions, els dies 26, 29 i 30 de desembre, i 1, 6 i 7 de gener, a les 6 de la tarda.

Alba Llobet, del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, que fomenta els jocs i les joguines en català fent campanya en algunes de les activitats de les festes, va dir que, per part de les famílies, «cada cop hi ha més interès», però que el problema és que «hi ha manca de fabricants».

Neus Capdevila, directora de la biblioteca de l'Ateneu Les Bases, va parlar dels actes programats en motiu del cinquè aniversari de l'equipament (vegeu el text de sota). Per part seva, Anna Martínez, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic, va presentar el taller de cal·ligrafia àrab (2 de gener, 18 a 20 h) que es farà dins de les diverses activitats que acompanyaran l'estada del príncep Assuan a la plaça Major. Es tracta d'un taller que repeteix perquè l'any passat va tenir molt èxit. El grup de dones marroquines de l'ens veïnal –Dones del Nord– ensenya als infants a escriure el seu nom en àrab. Marina Hosta, presidenta en funcions de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, va destacar les activitats de Nadal que també es porten a terme als diferents barris de Manresa. Des de cantades a la visita del príncep Assuan i cavalcades.

Una cavalcada «molt lluïda»



La cavalcada que serà especial és la de l'Associació Cultural del Bages i l'Ajuntament, que, com ja va avançar aquest diari, retransmetrà TV3 en directe el dia 5 de gener. Imma Torrecillas, acompanyada per Judith Ruiz, va assegurar que «serà molt lluïda» i que «s'han fet molts esforços dins del que podem fer amb els recursos que tenim». Va animar tothom a arribar fins al final del recorregut, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc, i acabarà a la plaça Major.

Paulí Gros, de l'escola de música Esclat; Antoni Fernández, de l'Orfeó Manresà; Joan Vilà, d'Imagina't, i Xavier Vera i Sònia Martín, de la comissió organitzadora de la Fira de Santa Llúcia, van explicar els respectius actes que organitzen (vegeu-los a sota).

Per cloure la roda de premsa, Neus Comellas, regidora de Festes i Projecció de la Ciutat, va convidar els assistents a escoltar la nadala de Manresa L'hivern que batega, amb música i lletra de Xavier Serrano, que es presentarà en una cantada (vegeu-ho a sota).