Camí a Brussel·les: Les carreteres franceses i belgues parlen en català

A Brussel·les hi fa fred, però no més que el que pot fer en algunes poblacions de la Catalunya central. Aquest dimecres, a les 12 del migdia el termòmetre superava lleugerament els 7º positius. A Manresa a 7º, també. El cel tenia una boira fina que privava al sol d'irradiar a Gran Plaça, però res que no fos esperat a quatre dies de l'arribada de l'hivern. La caravana de vehicles, autocars i cotxes particulars, que viatgen cap a la capital Belga per ser demà a la gran concentració de suport al president Carles Puigdemont, als consellers exiliats i als consellers presos omple des de primera hora del matí les carreteres del nord de Catalunya, les autopistes franceses que porten cap a Bèlgica i els carrers i places de la ciutat.

Dimarts al vespre, les xarxes ja feien circular els primers vídeos de Catalans omplint la il·luminada Gran Plaza a la nit i cantant Els Segadors, o cridan LLibertat i Independència. Avui, encara s'hi espera molta més gent, en una capital europea desbordada per la gran quantitat de catalans que s'hi han traslladat o hi viatgen aquest dimecres. Més de 1.350 quilòmetres de carretera per ser dijous al mati a Brussel·les. Que dijous a la tarda seran de tornada. I més de 12 hores de conducció, a les que cal afegir les inevitables estones d'aturada.

El matí s'ha despertat alterat pel greu accident que hi ha hagut a l'entorn de Girona. Hi ha hagut dos morts, una topada diversos vehicles implicats i algun d'incendiat. Alguns dels que han emprès el viatge des de la Catalunya central a les 5 del matí s'han trobat amb una important retenció Vilablareix, a prop de Girona, ja que l'autopista ha quedat totalment tallada durant força estona en direcció nord. Durant el matí, però, s'ha anat recuperant la normalitat en aquesta vida. La periodista i escriptora manresana Anna Vilajosana ha explicat que ella havia estat "una hora aturada", però, més enllà del retard sobre les previsions de viatge, la incidència no els havia afectat en res més. Vilajosana havia passat Narbona al migdia. Una mica abans, en una aturada a fer benzina a Beziers, comenta que "les àrees de serveis estan plenes de catalans". A la carretera, "tres de cada deu vehicles el podem identificar com a català".

Aquesta mateixa experiència la tenia dimarts Marisa Badia, flautista i cantant i professora de música a Berga, que ha viatjat també a Brussel·les amb la família. Hi havia molta gent catalana per la carretera, "molts vehicles catalans, que els podies identificar per símbols o per la E que figura al costat dels números de la matrícula". En el seu cas, Badia va arribar ahir al matí a la capital europea després de fet nit en una població belga a pocs quilòmetres de la frontera.

Aquest dimecres al migdia també ha sortit els autocars d'Igualada cap a Brussel·les, des de l'estació de busos de la capital de l'Anoia, com els que es veuen a la imatge.