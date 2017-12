Centenars de catalans omplen la Grand Place de Brussel·les

La Grande Place de Brussel·les, el centre de referència de la ciutat, amb una espectacular il·luminació a les façanes del casals, ha quedat plena de catalans que hi han fet cap per una concentració espontània convocada a les 8 del vespre per xarxes socials.

L'himne català i els crits de Llibertat i Independència se senten amb força a la plaça, segons es pot veure en una sèrie de vídeos que ha enviat, Miquel Bosch, de Castellnou, que ha viatjat a Brussel·les en furgoneta. Un d'aquests vídeos és el que il·lustra aquesta notícia. Bosch destacava ahir el gran ambient que se sentia a la plaça. També s'hi va sentir El cant de Els Segadors, que va anar seguit de "visques" a Catalunya i a la República.

Els carrers i els restaurants de l'entorn de la plaça, segons expliquen testimonis de Brussel·les, estan plens de catalans, en una jornada que s'ha viscut en un gran ambient. Molts dels que demà seran a la concentració perquè Europa escolti Catalunya, avui ja havien arribat a Brussel·les, però molts encara eren en autocars i cotxes particulars creuant França de nit, sense dormir, esperant que aquest dimecres arribin abans de "74 de 12 a la capital belga. La polcia belga espera que hi hagi unes 30.000 persones a la concentració, en la que podria ser la manifestació de col·lectius estrangers més gran que mai s'ha fet a Bèlgica.