Revés judicial al recurs de l´Ajuntament per no perdre 405.000 euros de l´edifici Impuls

El grup municipal del PSC assegura que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa (CDC-ERC) ha rebut un «sever revés judicial» en forma de sentència contrària al recurs presentat a la revocació d'una de les subvencions a càrrec de fons europeus per a la construcció de l'edifici Impuls del Parc Central.

El Tribunal Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona no ha atès el recurs presentat per l'Ajuntament contra l'exigència de la Diputació de Barcelona que se li retornin 405.000 euros que havien estat concedits. La suma de les subvencions revocades per Generalitat i Diputació ascendeix a més de 2 milions d'euros.

Cal recordar que els motius de la revocació ara sentenciada judicialment –així com de les altres revocacions que es van produir pels mateixos motius– rauen en l'incompliment de l'Ajuntament de l'obligació establerta a les bases de la convocatòria del Programa Feder 2007-2013 que l'edifici Impuls es destinés a la generació de noves empreses tecnològiques, directament relacionades amb la investigació i la innovació i a activitats d'emprenedoria.

No compleixen requisits



Tanmateix, a l'edifici Impuls hi ha instal·lades un seguit d'empreses que el tribunal considera provat que, tal com van auditar la Diputació i la Generalitat, «no compleixen aquests requisits. I atès que cap d'elles els compleix, considera ajustat a dret la total revocació de la subvenció» objecte de recurs.

Segons el PSC, així consta en el resum que la Secretaria General de l'Ajuntament fa de les reunions setmanals de la junta de govern formada pels tinents d'alcalde. Sobre aquesta sentència judicial contrària als interessos municipals la Secretaria va informar, en concret, la junta del 31 d'octubre passat, segons consta en l'acta a la qual, una setmana després, tenen accés (un cop aprovades) tots els grups municipals.

El polític socialista afegeix que a l'esmentat resum també s'informa que atès que a la sentència del Tribunal Contenciós «no s'aprecien dubtes ni de fet, ni de dret, es condemna en costes l'Ajuntament de Manresa fins a un límit de 3.000 euros». A la mateixa junta de govern es va decidir presentar recurs d'apel·lació.

González ha recordat que l'afer de les revocacions successives de subvencions europees per l'ús no ajustat al programa Feder que l'Ajuntament va decidir fer de l'edifici Impuls «ja va ser polèmic en el seu dia pel fet que l'equip de govern no n'havia informat públicament fins que el PSC va descobrir, precisament, aquesta primera revocació judicialitzada de 405.000 euros».

Un bon moment per rectificar



Llavors, l'equip de govern va haver d'informar «d'urgència i a contracor que, efectivament, no s'havia trobat el moment oportú per fer pública aquesta informació al llarg de 16 mesos i que a més de la descoberta pel PSC hi havia més revocacions pel mateix motiu».

El govern manresà va argumentar que la Diputació i la Generalitat no havien encertat en la seva auditoria i que confiaven que els tribunals els donarien la raó, cosa que, segons ara constata el president del PSC, Felip González, «no ha passat en la primera de les sentències que coneixem».

González afegeix que «potser seria un bon moment per rectificar el rumb d'aquest afer i, com a mínim, desistir de la batalla judicial per recuperar un finançament que ja es veu clar que no serà recuperable; com a mínim ens podem estalviar noves condemnes al pagament de costes».

González lamenta que «novament haguem de ser els regidors i la regidora del PSC qui informem la ciutadania d'aquesta sentència contrària». I no només a la ciutadania, perquè, segons el PSC, «ni el president Valentí Junyent ni el vicepresident, Marc Aloy, van aprofitar la darrera reunió del consorci del Parc Central del 27 de novembre per informar la resta de membres, no només els grups municipals representats, sinó també els empresaris copromotors del Parc Central on està ubicat l'edifici, entre ells el president de la Cambra de Comerç».