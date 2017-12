Althaia recapta 250.000 euros en tres mesos per fer el nou hospital d´oncologia

La campanya de mecenatge per finançar el nou Hospital de Dia d´Oncologia i Hematologia de l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha recaptat 250.000 euros en tres mesos. Queden lluny dels dos milions que costa el projecte, però «a aquest ritme hi podrem aportar una part important», ha explicat a Regió7 la psicòloga i responsable de la Unitat de Participació i Mecenatge d´Althaia, Antònia Raich. El nou equipament no inclourà només l´esmentat hospital de dia, on es fan els tractaments contra el càncer com la quimioteràpia, sinó tot el servei d´oncologia i hematologia que la Fundació Althaia presta a Sant Joan de Déu, consultes externes, sales d´espera i despatxos mèdics.

El nou servei i hospital de dia és el primer gran projecte que afronta la Fundació Althaia un cop es va posar en marxa la part nova de Sant Joan de Déu, que es va inaugurar oficialment l´octubre del 2014. També és el primer projecte que es finançarà en part amb donacions i iniciatives solidàries de tot tipus que es porten a terme per captar fons amb la implicació d´entitats, associacions, institucions, empreses i persones a títol individual.



A punt per a la primavera



És previst que el nou hospital de dia es pugui estrenar la pròxima primavera a l´espai que ocupava l´antiga UCI a la part històrica de l´edifici de l´hospital, la mateixa on hi ha ara oncologia i hematologia. Ocuparà 824 metres quadrats davant els 231 que té actualment. Cada persona disposa ara d´uns 9 metres quadrats, i després n´hi haurà 31. Dels 8 llits i 12 butaques es passarà a 10 llits i 19 butaques. Dos d´aquests llits seran en habitacions individuals per a persones que ho necessitin.

No tan sols es guanyarà en espai, sinó que també s´humanitzarà, destaca Raich. S´ha dissenyat un entorn més càlid i confortable. Hi haurà llum natural i els pacients tindran més intimitat quan facin el tractament. Actualment les butaques on els pacients fan sessions de quimioteràpia, per exemple, són una a tocar de l´altra. Al nou servei es gua-nyarà en intimitat.

També tindran control sobre el seu entorn, ja que podran regular la llum, hi haurà lloc per guardar els seus objectes personals, endolls per connectar el mòbil i wifi. Per a Raich, en qualsevol procés de salut i especialment davant una malaltia oncològica els factors emocionals són importants i ja no n´hi ha prou amb les pràctiques clíniques altament tecnificades. Per això «volem fer un hospital de dia amb el màxim nivell tecnològic però també humanitzant els espais».



Disseny dels usuaris



Per aquest motiu en el disseny del nou servei hi han participat professionals del centre sanitari i també pacients. Aquest desembre tornaran a citar usuaris perquè triïn fragments de poesies «que per a ells siguin significatives i reveladores» que decoraran les parets de la sala d´espera. Raich explica que «és un espai important perquè la gent hi passa moments complicats i difícils per la inquietud de les notícies que ha de rebre. Volem que sigui càlid i humanitzat».

La iniciativa té a veure amb l´expressió de les emocions, comenta. «És un tema que ens interessa com a estratègia que pugui ajudar les persones a passar aquesta època difícil de la vida». Per això hi ha un projecte de treballar amb disciplines artístiques com a forma d´expressar les emocions. «Començarem amb la poesia, però ens agradaria fer-ho amb altres disciplines artístiques. Això ja s´ha fet en diferents hospitals del món i s´ha vist que és beneficiós».

Pel que fa a la campanya de mecenatge per a oncologia Raich afirma que «estem contents perquè estem veient que és un projecte que la gent se l´està fent seu. Sense dir res vénen i s´ofereixen a fer coses». Hi ha hagut col·laboracions amb entitats, associacions, escoles i empreses. Referma el binomi solidaritat i salut, opina. «És important que els ciutadans siguin conscients del cost que tenen les coses, de la importància de tenir-ne cura, de fer-ne un bon ús i que sàpiguen que els recursos no són il·limitats. Si tots fem un bon ús d´urgències serem atesos com cal. Si hi anem per un constipat ens haurem d´esperar i potser s´escaparà alguna cosa greu».