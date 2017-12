Àngels de Nit manresans en lluita contra la sida

Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, els Àngels de Nit van dur a terme una sortida per diversos espais privats d´oci nocturn a Manresa. Durant la nit es van repartir llaços vermells i preservatius per fer reflexionar els joves sobre temes com es malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

Els Àngels de Nit són un col·lectiu de joves estudiants dels mòduls d´Integració Social i Animació Sòciocultural de l´institut Guillem Catà de Manresa que duen a terme tasques informatives entre els joves que surten de nit en algunes dates assenyalades, com ara revetlles, festes majors o, en aquest cas, coincidint amb el Dia mundial de la lluita contra la Sida. El col·lectiu es va crear per fer prendre consciència als usuaris d´espais nocturns sobre alguns riscos en salut i seguretat.

Els joves que intervenen han rebut una formació d´un total de 25 hores, en àmbits com LGTBI, afectivitat i gènere, drogues i específcament alcohol i eines per a la intervenció. Aquesta formació la realitzen entitats i persones especialitzades amb la temática.

Es tracta d´un projecte compartit i coordinat entre el Consell Comarcal del Bages i l´Ajuntament de Manresa, en el marc de l´Oficina Jove del Bages.

25 hores de formació

La formació consta d'un total de 25 hores distribuïda en mòduls de 4 hores en els quals es treballaran aspectes com:

El sexisme i la festa, a càrrec de l'entitat noctàmbul@s. En aquest apartat es donaran eines per tal de poder detectar actituds sexistes, així com conèixer els recursos establerts per si és necessari derivar les persones que hagin patit algun tipus d'agressió.

Consums a càrrec d'Energy Control, en aquest mòdul s'expliquen les diferents drogues existents i també els seus efectes.

Alcohol a càrrec de la subdirecció general de drogodependències de l'Agència Catalana de la Salut. S'explicaran els efectes de l'alcohol. També es posarà l'èmfasi en el consum d'alcohol en edats molt primerenques. Aquesta formació s'emmarca dins les Nits Q, ja que Manresa és un dels municipis que hi està adherit.

Afectivitat, sexualitat: Es farà un repàs de possibles malalties de transmissió sexual, així com aspectes més relacionats amb els comportaments i mites entorn de la sexualitat.

Formació en LGTBI a càrrec de l'entitat manresana Filigrana; Aquest any s'ha incorporat una formació específica per tal que els àngels de nit tinguin eines a l'hora de d'atendre persones LGTBI i saber-les acompanyar correctament.

Les sortides dels Àngels de Nit es realitzen a la comarca del Bages, en els municipis que ho sol·liciten i gairebé totes estan vinculades a festes majors, carnestoltes, festes populars, concerts, etc.

Al llarg de la nit els Àngels reparteixen diferents materials per tal d'informar a les persones joves i en algunes ocasions també ofereixen aigües i menjar per tal de minvar els efectes del consum d'alcohol i drogues per manca d'ingesta.

Per tal d'identificar els Àngels de Nit van amb unes samarretes de color blau amb el logo dels àngels de nit, que va ser dissenyat per una alumne del cicle formatiu d'animació sociocultural i turisme. Els Àngels de Nit van començar a actuar l'any 2014

Des de l'inici del programa el 2014, s'han realitzat 27 sortides, on han participat un total de 209 Àngels de Nit. S'han repartit 8.150 preservatius i 1.840 aigües. També s'han impartit un total de 5.400 informacions en forma de targeters, fulletons, etc.

Projecte reconegut

Aquest 2017, el programa àngels de nit ha estat reconegut com una bona pràctica dins l'àmbit de joventut per l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.

El passat 5 d'octubre es va fer la presentació del projecte a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà en el marc de les jornades de bones pràctiques que organitza l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.