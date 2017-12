Dilluns comencen els treballs per tal que el fanal de la Gispert il·lumini la plaça

La regidoria de Qualitat Urbana i Serveis de l´Ajuntament de Manresa iniciarà aquest proper dilluns, 11 de desembre, els treballs de canalització per a la connexió de la farola ornamental de la plaça Gispert a la xarxa d´enllumenat públic. L´actuació té una durada prevista de 15 dies i inclou també diversos treballs de millora (connexions a terres) de la xarxa d´enllumenat públic existent a l´entorn de la plaça.

No es preveu que els treballs afectin al trànsit habitual de vehicles.

El fanal de la plaça Gispert es va recol·locar l´any 2013 però només tenia un caràcter decoratiu ja que no hi havia connexió elèctrica. Aquesta actuació forma part del compromís de l´Ajuntament de Manresa i els comerciants i veïns de la zona per aconseguir millores en la imatge i en atractivitat d´aquest entorn de la ciutat.

Els treballs s´emmarquen dins el projecte municipal per al 2018 que preveu la substitució als carrers del Centre Històric de més d'un centenar de lluminàries de llum blanca amb tecnologia led que substituiran les lluminàries actualment existents de vapor de sodi d´alta pressió, que tenen un pressupost previst de 199.810,99 euros.

Els carrers i places on es farà el canvi a tecnologia led són: plaça Gispert, carrer del Carme, plaça del Carme, Cap del Rec, Born, Nou, Plana de l´Om, Sant Miquel, Plaça Major i Baixada del Pòpul, Urgell, Plaça Anselm Clavé, Casanova i carrer Sant Francesc.

L´objecte del projecte per al Centre Històric és efectuar una millora de l´enllumenat públic d´aquests carrers i places, fent el canvi de lluminàries amb tecnologia led més eficient que la tecnologia existent, i alhora reduir la llum intrusa al instal·lar els punts de llum a baixa alçada. Amb el canvi indicat també es redueix la potència instal·lada, i per tant la potència absorbida i el consum energètic.

Les lluminàries que s´instal·laran són del mateix model que les que es van instal·lar al seu dia al carrer Sobrerroca, Serarols, Galceran Andreu i Joc de la Pilota en diferents obres anteriors que es van fer.

Els treballs al Centre Històric seran els primers d´un projecte global de l´Ajuntament de Manresa per a tota la ciutat per millorar durant els propers cinc anys l'enllumenat públic de deu sectors de la ciutat, unes actuacions conjuntes que tenen un pressupost global de gairebé 2,5 milions d´euros, i afectaran a un total de 83 carrers.