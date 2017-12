Elisenda Alamany carrega contra ERC des de Manresa

La número 2 per Barcelona de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha carregat aquest dijous, des de Manresa, contra ERC. "Hi ha alguns que encara no han aclarit si faran president Puigdemont i li vull preguntar a la senyora Rovira si tornaran a pactar amb els del 3%, amb els campions de les retallades i amb els que no volen pujar impostos als rics". "Nosaltres ho tenim clar", ha dit. "Farem el que estigui a les nostres mans perquè Puigdemont pugui recollir la seva acta de diputat però mai estarem en un govern amb els hereus del 3% i els campions de les retallades", ha etzibat. És per això que ha interpel·lat directament a la número dos d'ERC a les eleccions del 21-D, Marta Rovira: "o el PDCat o posar en marxa la Catalunya progressista, però les dues coses no poden ser". Ho ha dit en un acte d'ECP al Teatre Kursaal de la capital del Bages, on també ha participat l'eurodiputada i presidenta del grup Verds-ALE, Ska Keller, que ha fet una crida perquè la Unió Europea faci de mediadora en el conflicte entre Catalunya i Espanya.