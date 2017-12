Mantes, habitacions de lloguer i bombones per resistir el fred

Ala Fundació Rosa Oriol, aquesta setmana els han portat unes quantes mantes que han repartit entre usuàries del cosidor, un espai de convivència i aprenentatge adreçat a dones que van a la plataforma d'aliments.

La manta, aquest article que a moltes cases s'utilitza per posar damunt les cames mentre mirem la tele, és, durant l'hivern, un salvavides per a moltes famílies amb els recursos limitats. Tan limitats que se n'han de refiar per no congelar-se quan el mercuri baixa.

A Creu Roja Manresa, explica una tècnica de l'entitat, durant l'hivern és habitual recollir mantes i roba d'abric (abrics, anoracs i mitjons gruixuts) per donar-los a persones que no poden escalfar casa seva com cal. Comenta que «des de principi d'octubre ja hi ha gent que ens en demana. Quan no escalfes casa teva, sobretot en pisos que sovint no tenen uns bons aïllaments, de seguida que fa una mica de fred, fan falta». L'any passat les van exhaurir totes.

L'any passat, vint persones



Pensant en les persones que directament viuen al carrer o en infrahabitatges, el que també fa l'entitat és pagar-los el relloguer d'una habitació fins al febrer, durant els mesos d'hivern. L'única condició és que «hem de saber del cert que fa tres mesos que són a la comarca perquè no volem que això es converteixi en un reclam, perquè no ho podríem assumir». Si és una persona derivada pels Serveis Socials de l'Ajuntament, «ja ho donem per vàlid perquè entenem que n'han fet el seguiment, i, si és un ciutadà que ho ha detectat i ens ho diu, hi enviem un equip de persones per tal de comprovar que aquella persona viu en un infrahabitatge per vetllar que sigui cert, i engeguem el procediment». L'any passat, la Unitat d'Emergència Social de Creu Roja va donar una habitació a vint persones.

A Càritas, expliquen, donen més ajudes de butà i per als subministres i vetllen perquè no es quedin sense. Es fa en coordinació amb la taula d'emergència social i pobresa energètica del consistori. També reparteixen roba d'hivern i mantes i, si cal, com en el cas de Creu Roja, «paguem una habitació preveient tot el període d'hivern». Precisament pensant en les persones que passen dificultats, l'entitat acaba de posar en marxa la campanya Sigues part, adreçada a la gent que pugui fer aportacions per ajudar.

A la Fundació Rosa Oriol la baixada de temperatures tampoc no els ha agafat a contrapeu. Expliquen que «l'any passat ja vam fer recollida de mantes. Durant tota una setmana ens en van portar i les vam repartir». Ara, hi han tornat. Dilluns d'aquesta setmana en van repartir una cinquantena i «ara n'esperem cent més i les repartirem en breu».

D'un caixer a la residència



A banda, aquesta setmana la fundació solidària s'ha encarregat de donar sostre a una persona que dormia en un caixer. «És un usuari de les dutxes. Hi anava els dilluns i dijous, no fallava mai. No rebia cap tipus d'ajuda, li vam pagar l'alberg divendres, dissabte, diumenge i dilluns, i avui [dimarts per al lector] ja és a la residència», on ha ocupat la plaça d'una persona que ha trobat feina i pis.

Pel que fa als Serveis Socials de l'Ajutament, «aquests dies es fa una tasca de prevenció amb les persones usuàries ja conegudes i en situació de més vulnerabilitat (sense domicili fix, acollits a casa d'altres persones, etc.) i s'ha concedit alguna ajuda puntual». D'altra banda, des del servei de teleassistència «s'ha trucat a usuaris (persones grans), especialment els més vulnerables, per explicar-los els consells bàsics per a casos de temperatures extremadament baixes, etc.». Remarquen que «no hi ha hagut una demanda especial vinculada al fred» i que «a la Policia Local no s'hi ha adreçat ningú per aquest tema». Les patrulles nocturnes tenen la instrucció, si veuen algú al carrer aquests dies, d'oferir-li algun dels recursos disponibles per passar la nit.