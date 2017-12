La ministra Dolors Montserrat fa campanya pel centre de Manresa i hi compra loteria

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha fet campanya, aquest vespre de dijous, a Manresa. Abans de reunir-se amb militants del PP a la seu del partit al carrer de Talamanca, Montserrat ha atès al mitjans, ha entrat en un parell de comerços de La Plana de l'Om i del carrer del Born, on els han deixat polvorons amb el logotip del PP i propaganda demanant el vot per a Xavier Albiol; ha parlat al carrer amb alguns vianants, i ha comprat un número de loteria.

Acompanyada per Jaume Mira, president del PP al Bages, que ocupa el número 30 a la llista dels populars, Montserrat ha assegurat que prefereix no fer cas a enquestes com la del CIS, feta pública aquesta setmana i que dóna al seu partit els pitjors resultats de les eleccions, amb només 7 diputats. Ha afirmat que la millor enquesta serà la del dia 21 de desembre.

La ministra, que al matí ha explicat que ha celebrat consell de ministres, ha comentat que no era la primera vegada que visitava Manresa per la seva amistat amb Mira -i Xavier Javaloyes, que també l'ha acompanyat- pel fet que, "com que sóc de la Catalunya interior, de Sant Sadurní d'Anoia, sempre m'ha agradat fer-hi campanya". A més a més, té una cunyada de Manresa. Ha fet broma que "sóc mig manresana".

Amb un discurs molt après, Montserrat ha atribuït a l'independentisme tots els mals. Ha reclamat el vot per al Partit Popular perquè, ha dit, "és votar estabilitat econòmica i estabilitat social. Tots sabem que l'independentisme l'únic que ens ha portat a Catalunya és el trencament de la societat, el trencament de la convivència, l'empobriment econòmic; estem veient com està baixant el turisme, com els comerços -avui que estem en una vila de comerços-, han perdut ventes, com les empreses han fugit de Catalunya".

Hi ha afegit que "l'independentisme ha compromès el futur econòmic i social de Catalunya" i que, per tant, "el 21 de desembre ens juguem, o continuar amb aquest trencament de la societat i aquest empobriment econòmic, o votar el PP, que és votar convivència, concòrdia, pau i estabilitat econòmica. Que les empreses tornin a Catalunya, que la gent pugui tornar a aixecar les persianes dels seus comerços, que els autònoms tornin a veure com els seus negocis funcionen. Que Catalunya torni a ser emprenedora, creadora de llocs de treball i, per tant, torni a ser el motor d'Espanya i d'Europa".

Ha reclamat, també, una Catalunya "on ningú no estigui exclòs, que torni a ser aquesta terra plural i d'acollida que tant ens estimem els 7 milions de catalans, i això només ho podem aconseguir junts".