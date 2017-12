Els barris de Manresa ballen en solidaritat amb La Marató

Entre aquest dissabte, 9 de desembre, i dissabte de la setmana vinent, 16 de desembre, els barris de Manresa obren a la ciutadania disset classes de ball per col·laborar amb La Marató de TV3, enguany dedicada a recaptar diners per investigar les malalties infeccioses.



L'activitat Balla per La Marató és una iniciativa a la qual s'han volgut acollir set associacions de veïns de Manresa obrint les activitats de ball que s'organitzen als espais socials de les entitats veïnals a canvi d'una aportació per a La Marató de TV3. Hi ha country, danses d'arreu del món, zumba, sevillanes, balls en línia i balls de saló. En total, fins a disset activitats de ball. Els participants rebran una xapa dissenyada per l'artista Anna Villegas per a aquesta iniciativa.

Les activitats les organitzades les associacions de veïns i veïnes de plaça Catalunya, Valldaura, Sant Pau, Mion Puigberenguer, Vic-Remei, Cal Gravat i Sagrada família, coordinades pel Pla comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

Podeu trobar els horaris en la imatge inferior: