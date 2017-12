La CUP porta l´acte central de campanya al Bages al teatre Conservatori de Manresa

L'acte central de campanya de la CUP al Bages ja té dia, hora i lloc. Serà el dimarts, 12 de desembre, a les 8 del vespre, al teatre Conservatori de Manresa. Començarà amb un berenar popular mitja hora abans a la plaça de Fius i Palà, davant del teatre.

A les 8 començarà l'acte polític a l'interior del teatre, on intervindran Meritxell Prat, activista manresana; Ramon Vancells, candidat número 7 per Barcelona i exalcalde de Monistrol de Calders; Bel Olid, candidata número 6 per Barcelona, escriptora i fins ara presidenta de l'associació d'escriptors de la llengua Catalana, i Anna Gabriel, diputada sortint de la CUP-Crida Constituent.

Com és habitual als actes de la candidatura rupturista, també hi haurà actuacions musicals, aquest cop amb Anaïs Vila, cantautora santpedorenca, Natxo Tarrés, cantant de Gossos, i Roger Santacana, pianista manresà.

L'acte central de campanya de la CUP al Bages tindrà com a eix vertebrador el programa electoral, "perquè som poble, i perquè estem convençudes de la voluntat de canvi que una majoria del nostre poble va manifestar el passat 1 d´octubre". La candidatura, remarca "una voluntat de canvi que no fa referència ni a banderes, ni a identitats, perquè a diferència d'altres, a nosaltres ens és igual d'on vingui, i d'on se senti cadascú: l'important és quin projecte de país volem: un projecte que no estigui al servei dels bancs, les multinacionals i els corruptes".

Reclamen "un país fet a la mida de la gent treballadora i de baix". Parlen de "materialitzar la república de l'1 d'octubre, una república que sigui garantia de drets. Una república que sigui una eina de transformació. Per això apostem perquè les institucions arribin allà on la gent va arribar", i marquen quatre punts programàtics: "fer la república, perquè és l'única manera de revertir els efectes d'un 155 que ens ha portat a retrocedir en drets i llibertats", "aprovar els decrets de la dignitat, decrets que garanteixin i ampliïn drets socials, a la salut, a l'educació i a l´'abitatge, i que posin al seu lloc els poderosos", "posar les bases d'una república veritablement sobirana" i "impulsar el procés constituent creant l'Assemblea Constituent, alliberant els i les preses polítiques".