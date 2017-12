Arrimadas, Carrizosa i Espinosa seran a Manresa en l´acte electoral de Ciutadans

El Teatre Kursaal de Manresa ha estat l'escenari escollit, dimecres vinent, dia 13 de desembre, per Ciutadans, per organitzar-hi el seu acte electoral a la capital del Bages. Serà a les 7 de la tarda i portarà a Manresa Inés Arrimadas, la cap de llista a la demarcació de Barcelona de Ciutadans al Parlament per a les eleccions del 21 de desembre; Carlos Carrizosa, segon a la llista, i el manresà Antonio Espinosa, que ocupa el lloc onzè de la llista, baixant-ne cinc ja que en els anteriors comicis ocupava el lloc número 6.