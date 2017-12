L´estil ´retro´ de l´edifici de l´Anònima el converteix en un gran plató de fotografia

L'edifici de l'Anònima del centre històric de Manresa té un aire retro que li confereix un atractiu especial. Això ha cridat l'atenció d'estudis de fotografia per utilitzar-lo com a plató. Recentment ha acollit dues sessions fotogràfiques de marques de moda. El seu estil modernista i una certa impressió de deixadesa a causa del pas dels anys és el que li aporta una originalitat difícil de trobar en altres llocs, el que l'ha convertit en un espai singular.

Fins al 2014 a l'Anònima hi havia la seu de la companyia elèctrica Endesa. Llavors es va traslladar a la Catalana, a la carretera que mena cap al Xup. Un conveni amb l'empresa energètica va fer que passés a ser propietat municipal. La nau principal, que és del 1883, i les oficines adjacents és el que s'ha conservat, però sense cap ús definit. La resta d'edificis que envoltaven el complex i que no tenien cap mena de valor patrimonial es va tirar a terra. Aquest any l'Ajuntament de Manresa hi va destinar una aportació de 30.000 euros per condicionar mínimament l'edifici i poder començar a fer-hi activitats.

«L'espai, a part de ser molt maco, comença a ser pràctic», ha explicat a Regió7 el comissionat per al Centre Històric, Adam Majó. Entre les activitats que s'hi han fet hi ha les de plató fotogràfic.

Xavier Martínez és el responsable de la firma Killing Weekend, marca pròpia de roba «urbana i independent». Té botiga al carrer Sant Miquel i també en línia. Explica que «apostem pel territori. La confecció, el disseny i el patronatge és «quilòmetre zero», i també per això es van fixar en l'Anònima per fer les sessions fotogràfiques de les seves propostes. «Té un encant especial i com a filosofia d'empresa sempre que volem fer una sessió de fotos triem Manresa». A més a més «molts dels nostres dissenys porten el 08240, el codi postal de la ciutat. És una picada d'ullet a Manresa».

Comenta que per fer les sessions de fotografia busquen «llocs oblidats pel temps i la gent per poder-los recuperar i poder dir que a la ciutat tenim llocs tan fabulosos com aquest». Martínez va participar en l'organització del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) que es va fer a l'Anònima el maig passat. «Per això vam descobrir la nau, on tenim pensat fer altres projectes».

Pensa que «hauria de ser un punt de creació, amb petites i mitjanes empreses que tinguin idees, ganes de treballar i fer activitats culturals i artístiques». De moment va ser el plató fotogràfic dels seus productes de moda el setembre passat.

Per a Adam Majó la nau és un espai diàfan que després de la inversió de 30.000 euros comença a ser pràctic per fer-hi coses. A més a més de servir de plató fotogràfic s'hi han fet espectacles de la Fira Mediterrània, inclosa la construcció de la falla que es va cremar el darrer dia del certamen; l'esmentat Festival Artístic del Barri Antic; i els preparatius del correfoc. Però encara falta fer-hi uns lavabos decents i una rampa d'accés. La nau «pot tenir capacitat per a 500 persones. Comença a ser una sala per tenir en compte». Afirma que també seria interessant trobar un ús per a les oficines de l'edifici del costat, «però això és més complicat. Com a equipament públic no hi ha recursos ni tampoc cap projecte a la vista. I per a activitats privades és complicat».