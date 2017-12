La Seu filmada per primer cop en 360°

Alumnes de sisè de l'escola Vedruna de Manresa han elaborat un vídeo amb tecnologia 360 graus que permet veure la basílica de la Seu com mai fins ara. La utilització d'aquest sistema de filmació ofereix una visió panoràmica en totes direccions. La imatge apareix movent l'smartphone en la direcció desitjada. A l'ordinador són els comandaments els que permeten direccionar les imatges.

L'enllaç de YouTube per veure el vídeo fet pels estudiants és https://youtu.be/WlJ8h0hmNA4.

Albert Bataller, tutor de cicle superior coordinador de l'àrea informàtica, ha explicat que «el vídeo ha estat el producte final d'un procés de treball d'estudi i anàlisi de la Seu». Van començar parlant-ne a la classe, després hi van fer una visita guiada, la van dibuixar i, després, els alumnes en van fer obres artístiques amb els materials que van voler inspirant-se en el que havien vist i treballat. També van elaborar un guió per posar veu al vídeo en què es va tenir en compte el context històric de la construcció de l'edifici, com era Manresa als segles XII i XIII.

La col·legiata de la Seu de Manresa ha estat objecte d'aquest treball interdisciplinari que han realitzat els alumnes de sisè impulsat i coordinat per Vedruna Catalunya Educació. El projecte ha tingut com a objectiu fusionar coneixement, tecnologia i innovació. Els alumnes de sisè i d'ESO de les 36 escoles Vedruna de Catalunya, amb les orientacions dels seus mestres, han escollit un monument representatiu de la seva ciutat i n'han elaborat un estudi arquitectònic analitzant-lo i recollint dades de la seva construcció. A més han conegut el seu estil artístic característic i n'han estudiat el context històric en què es va construir.

En el cas de Manresa, el vídeo comença a l'exterior de la basílica, tot seguit mostra l'interior del temple i acaba explicant la relació de l'edifici amb la ciutat. Els narradors són estudiants que descriuen la història i l'arquitectura de l'edifici i l'enquadren en el moment històric i el territori.