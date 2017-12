L´Ajuntament considera que cal esperar fins a l´abril per valorar la nova zona blava

Més de dos mesos després de l'entrada en vigor de la remodelació de la zona blava de Manresa, amb l'ampliació de 515 noves places i la reducció de preus d'1,90 euros a 1,70 o 1,50 euros, espais que abans eren aparcament gratuït curull de cotxes romanen molt més buits. El govern municipal, requerit per aquest diari, ha assegurat que ara seria precipitat extreure'n conclusions i cal que passin entre 4 i 6 mesos més abans de poder fer una primera valoració de l'actuació.

L'equip de govern de CDC i ERC ha explicat que han passat poques setmanes des de la posada en marxa de les noves places i «el criteri tècnic d'avaluació de les zones d'estacionament regulat estableix que cal considerar terminis de temps més llargs (6-8 mesos) per tal d'extreure'n conclusions».

Segons el govern municipal, aquesta és la forma d'actuar «no només a Manresa, sinó a tot arreu on s'implanta aquest sistema d'estacionament en superfície». I afegeix que «les noves àrees no estan consolidades, de manera que es considera que és millor esperar per donar les dades» d'ocupació, que hauran de ser contrastades amb les que es produïen abans de la introducció dels canvis.

D'altra banda, el govern municipal ha explicat que en aquest moment «s'està duent a terme la formació dels vigilants d'Eysa» per tal que puguin ampliar les seves funcions. Eysa és l'empresa concessionària del servei d'estacionament regulat en superfície de la ciutat.

En la presentació de la remodelació del servei ja es va anunciar que el nou contracte estableix que els vigilants de la zona blava controlaran també que es garanteixi la disciplina viària a les zones de càrrega i descàrrega, parades de busos i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Una tasca que aniran duent a terme progressivament i que inclou la possibilitat que facin avisos de denúncia.

Segons el govern municipal, «no hi ha calendari exacte, però començaran a fer aquestes noves funcions un cop acabi aquest període de formació».