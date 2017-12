Manresa es desperta a -2,1 ºC

Amb el d'avui ja són tretze els dies seguits que la temperatura a Manresa se situar per sota dels zero graus. Tot i que l'onada de fred ja no és tant intensa, el termòmetre marcava aquest matí a les 7 h -2,1 ºC, segons dades de l'agència estat de meteorologia.

A Igualada, el termòmetre a primera hora del matí ha baixat fins als -1 graus i a Berga fins als -0,6 ºC. A Moià, per exemple, no ha caigut sota zero i a les 07.00h es mantenia a 1,8 graus de temperatura.