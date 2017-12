El comerç de joguines a Manresa s´apunta a la venda ´online´ davant l´amenaça d´Amazon

Molts pares han comprovat la comoditat i els avantatges de la compra online a l'hora d'adquirir els regals de Nadal, tot i que els fills encara fan la carta als Reis Mags amb paper i bolígraf. Els nous hàbits de consum han obligat a botigues de Manresa que venen joguines a oferir els seus productes també per Internet, sobretot des que plana l'ombra d'Amazon i altres companyies de venda online. Asseguren que no han perdut clientela en els darrers anys davant l'auge del comerç virtual, i les famílies es desplacen a les botigues, però reconeixen que s'han d'adaptar als nous temps per no perdre quota de mercat. Des que ofereixen els productes a través de les seves pàgines web, la venda virtual de joguines no ha parat de créixer.

El comerç virtual que ofereixen companyies com Amazon està seduint cada cop més els Reis Mags per portar les joguines a les llars, i ara el comerç tradicional s'ha apuntat a la xarxa. És el cas de Joguiba a Manresa, que venen les joguines també a través de la pàgina web des de fa quatre anys. «La venda online no ha parat de créixer. Encara hi ha clients que no saben que oferim aquesta opció, però un cop se n'assabenten i ho proven, repeteixen», explica una de les responsables del negoci, Anna Farrés. Altres punts de venda de joguines de Manresa, com Carrefour o Abacus diuen que també comercialitzen joguines a través de la web i asseguren cada any hi ha més pares que opten per la compra online, tot i que la gran majoria encara prefereixen desplaçar-se a la botiga per veure i tocar les joguines.

El responsable comercial del Carrefour del polígon dels Trullols, Joan Antoni Bestard, explica que des de l'any passat els clients que fan la compra online tenen l'opció d'anar a buscar en el centre comercial tot el que han comprat, siguin les joguines o qualsevol altre producte. «Tot i que encara és incipient, és cert que és una nova manera de comprar que va en augment», afirma.

En els darrers dies s'ha pogut veure pares mirant i remenant amb els fills les muntanyes de joguines d'establiments com Joguiba i centres comercials com Carrefour. És una activitat d'oci prenadalenc per a nombroses famílies.

Per a l'encarregada de Joguiba «aquesta nova modalitat de compra no és una tendència, sinó que ha arribat per quedar-s'hi» i té clar que en els propers anys «hi haurà un creixement de les vendes a través d'Internet», tal i com s'ha anat experimentant des que van obrir la botiga virtual. «Les comoditats són innegables. Poden veure les joguines i comprar-les com si estiguessin a la botiga, però sense sortir de casa», destaca Farrés. La cooperativa Abacus és una altre punt de venda de joguines a Manresa que també van obrir fa finc anys als seus clients la possibilitat de comprar per Internet les joguines -i tot el material de papereria i llibreria que comercialitzen- i des de llavors també han vist augmentar les vendes, tot i que encara les compres online representant una xifra molt petita de la facturació total, tal i com passa en la resta d'establiments manresans de joguines.

«Els clients que compren per Internet són, sobretot, joves que veuen clarament les comoditats que aporta i no temen adquirir productes per Internet perquè ja ho han fet altres vegades», afegeix la responsable de Joguiba. Per la seva banda, la responsable de l'Abacus de Manresa, Montse Aban, diu que «darrerament el perfil de clients online comença a ser més divers».

El pont no és el que era

L'inici de la campanya no ha estat per tirar coets, però és que en els darrers anys en el pont de la Constitució ja no es veu l'ànsia compradora que sí hi havia anteriorment. «Abans molts clients aprofitaven aquests dies festius per fer la gran compra de joguines, de cara a les festes. Ara ja no és així. La campanya ja arrenca abans, amb l'arribada del Black Friday a finals de novembre, i des de llavors hi ha dies de tot», diu la responsable de Joguiba. En el cas del Carrefour, les vendes de joguines en aquestes primers setmanes de campanya nadalenca és, fins i tot, lleugerament inferior a la de l'any passat.

«Moltes de les compres són de productes que no superen els 50 euros, aquests dies. I si és més car s'ho pensen. Però si el nen ho demana acaben venint», afegeix Farrés. El responsable comercial del Carrefour de Manresa indica que els regals més cars no es compren al principi perquè «hi ha molta gent que abans compara preus, i aprofita els dies d'oferta». Precisament Bestard diu que aquest any la venda de nines és més baix que la d'altres anys i que, en canvi, augmenta la venda de videojocs.

El sector de les joguines està subjecte a modes i en els darrers anys i els responsables dels establiments asseguren que ha entrat amb força la robòtica. La responsable de Joguiba diu que «molts nens grans demanen robots que es puguin programar, i que amb els botons li pots ordenar que camini uns metre, reculli una pilota i te la porti. Fins i tot hi ha instituts que ens han demanat per estudiar programació amb els alumnes», explica.