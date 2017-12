Comerciants de Sobrerroca i Guimerà estan farts dels talls reiterats d´electricitat

Comerciants del carrer Sobrer-roca de Manresa van haver d'atendre els clients ahir a la tarda amb lots i espelmes. A dos quarts de 6 es van quedar sense llum. Els comerciants no van ser els únics afectats, sinó que, com a mínim, cinc blocs de pisos es van quedar sense el subministrament elèctric en aquest mateix carrer i al Passatge dels Amics. Alguns comerços afectats van abaixar la persiana abans d'hora davant la impossibilitat d'atendre els clients. No és el primer cop que succeeix. Comerciants d'un sector del Guimerà també denuncien que s'han quedat sense llum les darreres setmanes.

Els comerciants afectats van trucar a Endesa per comunicar el problema, i la resposta va ser que s'havia fos una línia per culpa de l'increment de consum elèctric. És la quarta vegada que marxa la la llum a part del carrer Sobrreroca en les darreres dues setmanes, segons expliquen veïns que hi viuen a Regió7. En les anteriors ocasions, la llum va marxar a la nit, quan els comerços ja estaven tancats, tot i que el va patir el Bar-Resturant Quinze, ubicat en aquest carrer del Nucli Antic. El problema sempre és, segons explica la companyia elèctrica als veïns, la línia es fa malbé perquè durant el desembre hi ha un alt consum elèctric per les calefaccions i les llums de Nadal. Els veïns, però, ahir estaven indignats perquè en una ocasió van estar durant més de tres hores sense llum i veuen que es queden sense subministrament elèctric contínuament.

Alguns comerços del carrer Guimerà també s'han quedat sense llum en tres ocasions aquesta mateixa setmana pel mateix problema. «És una època en què hem de treballar molt i sense electricitat no podem treballar perquè, per exemple, no podem cobrar els clients», explica Mercè Tarragó, Joieria Copèrnic. Dimarts van estar sense llum durant més de cinc hores.