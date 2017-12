L´acte central de campanya de Junts per Catalunya del Bages serà aquest dilluns a Manresa

Aquest proper dilluns, 11 de desembre, a les 8 del vespre, l´Auditori de la Plana de l´Om de Manresa acollirà l'acte central de campanya del Bages. En Valentí Junyent, alcalde de Manresa, serà l´encarregat de donar la benvinguda i presentar als convidats de l´acte, que seran: el bagenc David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT; en Joan Torres, candidat de Junts per Catalunya al Bages i alcalde de Sant Vicenç de Castellet i Elsa Artadi, cap de campanya i candidata de Junts per Catalunya en el número 10 per Barcelona.

La campanya al Bages es va iniciar divendres a Santpedor, i al llarg del cap de setmana s´han fet diverses carpes i actes amb la intenció d´arribar al màxim de municipis per fer sentir arreu el missatge: "el proper 21 de desembre cal omplir les urnes per dir sí a la democràcia, a la llibertat i a la república catalana".