La nova zona blava de Manresa compleix dos mesos amb els carrers buits de vehicles

Els dos mesos que fa que es va ampliar la zona blava de Manresa amb 515 noves places repartides per diversos punts de la ciutat no han servit per capgirar l'escassa resposta que va tenir l'estrena entre als conductors, que continuen sense aparcar-hi. Els carrers que eren atapeïts de cotxes quan s'hi podia estacionar de franc, ara són pràcticament buits.

Només alguns dels carrers més propers al centre i als eixos comercials han vist repuntar lleugerament el nombre de vehicles estacionats, però ni de bon tros es pot comparar amb la situació que hi havia abans. Carrers com el del Bonsuccés o l'Era del Firmat (que està en obres una de les voreres) es veien més plens que buits ahir al migdia, però eren l'excepció.

Més a la perifèrie, els nous parquímetres feien ahir ben poc servei perquè el nombre de vehicles que hi aparcava era escàs, en contrast amb altres carrers a tocar però on es pot estacionar de franc, que eren ben plens de cotxes. Un exemple és el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, amb només 9 vehicles estacionats poc després de les 12 del migdia d'entre una seixantena de places, mentre que al tram gratuït d'aquest mateix car-rer entre les places Sant Jordi i Cots, pràcticament no hi havia lloc. La situació era idèntica entre el carrer de Joan Jorba, amb zona blava i gairebé buit, i el carrer de Bilbao, molt més ple perquè s'hi aparca gratis.

Al sector oest del Passeig passava el mateix. A quarts de 5 de la tarda, al carrer d'Aragó hi havia aparcats 2 cotxes en una zona blava de 30 places. Els carrers Súria i Primer de Maig també eren pràcticament buits, com el tram del carrer Sèquia més proper al Passeig, a diferència de la part alta (que és de franc), on s'acumulava tot l'estacionament, juntament amb el carrer Cerdanya.

No gaire lluny, al carrer de Car-rasco i Formiguera, alguns dels pocs vehicles que hi havia aparcats ahir a la tarda, ho havien fet a l'espai reservat per a la càrrega i descàrrega, aprofitant que era dissabte, i al carrer Saclosa tan sols hi havia una quinzena de places ocupades, totes a la part alta, tocant a la plaça de Catalunya.

El solar de més avall (el pàrquing del Saclosa, que abans de la remodelació tenia més de cent places gratuïtes i ara en té 37 de pagament) era un dels nous espais de pagament més plens ahir al migdia, però amb prou feines tenia la meitat dels aparcaments ocupats.



Una mesura que convenç poc

L'ampliació de la zona blava no s'acaba de veure de bon ull, sobretot entre els usuaris. Cristian Gil, de Sant Joan, ahir a la tarda va pagar per aparcar al carrer de Carrasco i Formiguera. «Abans havies de donar moltes voltes, però prefereixo això que haver de pagar», lamentava. Elisenda Estela, de Navarcles, que tenia el cotxe al pàrquing del Saclosa, en troba a faltar la gratuïtat: «t'havies d'esperar, però tenir una gran zona de franc com aquesta era un privilegi que s'hauria d'haver conservat». A pocs metres, el callussenc Marcel Gras havia aparcat en zona blava per comprar al Good Chi-cken que hi ha en aquest espai, i ho tenia clar: «ara, si vols venir al centre de Manresa, saps que t'has de rascar la butxaca». Aquesta mesura «segur que no ens porta cap benefici», deia el responsable d'aquest establiment, Josep Sanfeliu. Més aviat els resta clients els diumenges perquè s'ha reduït molt l'espai d'aparcament.

Entre qui té comerços i altres negocis hi ha opinions de tot. Jordi Rodríguez, del bar restaurant Úniqus, al carrer Saclosa, diu que hi han notat amb els esmorzars i a les tardes: «abans, alguns pares venien aquí mentre els nens eren a l'escola l'Esclat», però ara han de pagar zona blava. En canvi, a Fruites i Verdures Saclosa «no hem notat res perquè fem molts encàr-recs a domicili», diu Marc Bellés. Responsables de les botigues d'esports Vèrtic (al carrer de Car-rasco i Formiguera) i Sagi (al Primer de Maig) diuen que amb la zona blava els seus clients hi han guanyat per la comoditat de poder aparcar en uns carrers abans atapeïts de cotxes.