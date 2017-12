Els comerciants avaluaran si emprendre accions pels talls de llum al Barri Antic

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) estudiarà si emprendre mesures contra Endesa davant les reiterades interrupcions del servei elèctric en les darreres setmanes al carrer Sobrerroca i als del voltant. Ahir al migdia, per cinquena vegada en els últims vint dies, veïns i comerciants es van quedar sense llum. Botiguers del carrer Guimerà també han denunciat que la setmana passada no van tenir subministrament en tres ocasions.

Endesa diu que hi va haver cinc afectats per la interrupció del servei d'ahir –tot i que dissabte en van ser 300 i divendres un centenar– i assegura que les avaries són produïdes perquè s'han fos fusibles de línies de baixa tensió. La companyia afegeix que està investigant què origina els problemes a la línia elèctrica.

La presidenta de la UBIC, Tània Infante, diu que «hi ha malestar entre els comerciants de la zona perquè ja ha succeït massa vegades» i que des de l'entitat parlaran amb botiguers per saber-ne ben bé l'afectació i si «hi ha alguna resposta del sector comercial a la companyia». La representant dels comerciants manresans afegeix que parlaran amb els responsables de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants per conèixer exactament la situació i si emprenen alguna acció conjunta.

Endesa confirmava ahir a aquest diari que de divendres a diumenge hi ha hagut tres inter-rupcions del servei elèctric a Manresa, sense especificar-ne els carrers, per avaries en línies de baixa tensió perquè s'han fos els fusibles. Fonts de la companyia asseguraven que encara no se sap què provoca els continus problemes de la línia elèctrica i que els tècnics ho estan investigant per poder solucionar el problema.

La presidenta de la UBIC s'ha vist afectada perquè té el seu negoci, l'hostal La Masia, a la Baixada dels Drets, molt a prop del car-rer Sobrerroca. «N'estem cansats perquè ja ha passat cinc vegades. Sempre ens havia passat de nit, i dissabte era el primer cop que se'n van anar la llum en horari comercial. Però hi ha negocis com el nostre, en què també servim menjar, que també ens afecta si se'n va la llum a la nit, perquè se'ns pots fer malbé el menjar», explica Infante. La llum ahir se'n va anar mitja hora, però Infanta assegura que «un dia va marxar durant més de tres hores i no va tornar fins passada la mitjanit».

Comerciants del carrer Sobrer-roca i dels del voltant, com el passatge Amics i la Baixada del Drets, van haver d'atendre els clients dissabte a la tarda amb llanternes i espelmes perquè a dos quarts de sis es van quedar sense llum. Alguns comerços afectats van abaixar la persiana abans d'hora davant la impossibilitat de treballar.

La companyia ahir només podia confirmar interrupcions del servei de divendres a diumenge per problemes que afectaven, segons les fonts consultades, el «nucli urbà de la ciutat», i afirmaven que les avaries d'un centre d'alimentació poden afectar diversos carrers a la vegada. A part de les incidències al Barri Antic, comerciants del carrer Guimerà també denuncien que es van quedar sense llum la setmana passada. «És una època en què hem de treballar molt, i sense electricitat no podem fer la nostra feina, perquè, per exemple, no podem cobrar els clients», explica Mercè Tarragó, de Joieria Copèrnic. Dimarts van estar sense electricitat durant cinc hores alguns dels establiments d'aquest carrer.

Aquest diari no es va poder posar en contacte ahir amb els representants dels botiguers del So-brerroca i dels carrers del voltant per saber si pensen emprendre mesures per les reiterades incidències en la línia elèctrica.