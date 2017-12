Fira de Santa Llúcia: Activitats culturals a la baixada de la Seu i la plaça Major

Un any més, pocs dies abans de l'arribada de Nadal, Manresa celebra la Fira de Santa Llúcia. Aquest any tindrà lloc dimecres, 13 de dese mbre, a la baixada de la Seu, i el proper cap de setmana, dies 16 i 17, a la plaça Major. Aquest migdia se n'ha fet la presentació, amb el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, i diversos membres de la comissió Fira de Santa Llúcia.

En concret, dimecres hi haurà una vintena de parades a la baixada de la Seu, mentre que el cap de setmana hi haurà fins a 42 parades a la plaça, a banda de comerciants al carrer de Sant Miquel.

Organitzada per Comissió Fira de Santa Llúcia, formada per l'Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i col·laboradors, el certamen omplirà aquesta part del centre Històric de parades de productes nadalencs i també d'altres activitats.

Destaca la Cagada del tió Gegant Solidari (dissabte i diumenge, de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de la tarda). El cost serà d'un euro, que anirà a benefici de la Marató de TV3 i del Banc dels Aliments, a parts iguals. Caldrà recollir tiquet a l'estand de l'organització (nombre de tiquets limitats). Igualment, enguany es muntarà un escenari a la plaça Major, on hi haurà actuacions durant tot el dia: nadales, actuacions d'escoles de dansa i del Grup de Dansa Cor de Catalunya... També hi haurà l'actuació de la Tuna Tuninya, formada per un grup de joves manresans, que aniran circulant per la fira i també es desplaçaran cap a la zona de la pista de gel a Sant Domènec i el carrer Guimerà.

A la plaça també hi haurà una zona de tallers. També, com l'any passat, els ciutadans podran gaudir dels viatges amb el trenet turístic que durant tot el cap de setmana seguirà el següent recorregut: Passeig de Pere III (Parada a l'altra banda del Kursaal), carrer Guimerà (al costat de la parada del bus urbà), Muralla del Carme, Joc de la Pilota, carrer Sobrerroca cantonada Passatge Amics, plaça del Carme, plaça Europa i Muralla del Carme. Caldrà recollir el tiquet al mateix carrilet. El preu serà de 0,50 euros.

Destaca també la millora de la decoració de la plaça, amb un gran arbre de Nadal, que ja es va col·locar a la plaça aquest dissabte.



Activitats Fira de Santa Llúcia 2017



Dimecres 13 de desembre

Fira Santa Llúcia a la Baixada de la Seu

-Durant tot el dia: Tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia a la Seu.

-A les 1 h: Missa de Santa Llúcia a la Basílica de la Seu.

-Cantada de Nadales a la Baixada de la Seu.



Dissabte 16 de desembre

-Durant tot el dia: Tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia a la Seu i Noria Nadalenca a la Plaça Major.

-De les10 ales 12 h: Cagada del Tió gegant solidari a la Plaça Major. Cost: un euro, a benefici de la Marató de TV3 i el Banc Aliments. Recollir tiquet a l'estand de l'organització.

- A les 11 h: Manresa, cor de Catalunya, visita solidària. Visita guiada pels llocs més emblemàtics de Manresa, des de la Basílica de la Seu fins el centre modernista de la ciutat. Possibilitat d'acabar la visita amb un tast de vins de la DO Pla de Bages.

Tota la recaptació es donarà a la Marató de TV3.

Lloc de trobada: 11h a l'Oficina de Turisme. Plaça Major 10.

Preus: 8€ / 7,20€ reduïda (sense tast). 14€ / 13,20€ amb tast.

-De les11 ales 12.30 h: Taller esmorzar Mallorquí al estand de "Producto Balear".

-D'11 a 13 h i de 16 a 18h: Taller de pintar cares. Nadalenques al estand de tallers, a càrrec de la Xarranca Manresa. Podràs fer un donatiu voluntari per la Marató de TV3.

-A les 17 h, a l'escenari de la Plaça Major: exhibició escola Julieta Soler de Hip- Hop.

-A les 18 h, a l'escenari de la Plaça Major: cantada de nadales de l'escola "Voice up Music" Manresa.

-De les 17 a les 19 h: Cagada del Tió gegant solidari a la Plaça Major. Cost: un euro, a benefici de la Marató de TV3 i el Banc Aliments. Recollir tiquet a l'estand de l'organització.

- A les 19 h, a l' escenari de la Plaça Major: exhibició de l'escola Swing Manresa.

Diumenge, 17 de desembre

- Durant tot el dia: Tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia a la Seu i Noria Nadalenca a la Plaça Major.

-De10 a12 h: Cagada del Tió gegant solidari a la Plaça Major. Cost: un euro, a benefici de la Marató de TV3 i el Banc Aliments. Recollir tiquet a l'estand de l'organització.

- D'11.30 a13:30: Taller de Nadal a l'estand de tallers, a càrrec de la Xarranca Manresa. Podràs fer un donatiu voluntari per la Marató de TV3.

-A les 12:30 al escenari Balls del Grup de Dansa Cor de Catalunya a la plaça Major.

-De 17 a 19 h: Cagada del Tió gegant solidari a la Plaça Major. Cost: un euro en benefici de la Marató de TV3 i el Banc Aliments. Recollir tiquet a l'estand de l'organització.

- A les 18:30 h: espectacle de Nadal a l' escenari de la plaça Major, a càrrec de Manel Justícia.

-A les 20 h: Xocolatada als porxos de l'Ajuntament a càrrec de Comissió Fira Santa Llúcia.

Durant tot el cap de setmana, de les10 ales 14 hores i de les 16.30 a 20 h, hi haurà un carrilet turístic que farà el recorregut de Plaça Major (Sobrerroca), plaça del Carme, Muralla del Carme, Passeig Pere III, Crist Rei, Carrer Àngel Guimerà, Muralla del Carme, Carrer Sobrerroca. Cal recollir el tiquet (50 cèntims ) al carrilet. Parades del trenet: Sobrerroca, Kursaal, Guimerà, plaça del Carme.

També trobareu els capgrossos del " Lluquet i el Rovello" i podreu fer fotos a la zona de tallers. L'Associació de comerciants de Sobrerroca, Plaça Major i Carrer Sant Miquel trauran les seves parades de Nadal els dos dies.

I moltes altres sorpreses! Com actuacions itinerants entre la Plaça Major i la Pista de Gel, teatre...

La Fira és organitzada per la Comissió Fira de Santa Llúcia (Ajuntament, Fundació Turisme i Fires de Manresa i col·laboradors), amb la col·laboració de la parròquia de la Seu, CAE Manresa, Carrefour, Consum, Dolç i Sec, Marató de TV3, Grup de Dansa Cor de Catalunya, Voice Up!, Escola Julieta Soler, Swing Manresa, Comerciants de Sobrerroca, plaça Major i Voltants, Els Carlins, McDonald's, Bon Preu.