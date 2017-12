Ple absolut a la Plana de l´Om per seguir l´acte de campanya de Junts per Catalunya

La Plana de l'Om de Manresa presenta un ple absolut per seguir el míting electoral de Junts per Catalunya. L'acte central de campanya de la formació per aquestes eleccions catalanes al Bages ha començat tard per l'absència de l'exconseller Josep Rull, que ha arribat amb l'acte ja iniciat i s'ha endut una forta ovació.





L'acte central està protagonitzat per Valentí Junyent , alcalde de Manresa, el bagenc David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT ; en Joan Torres , candidat de Junts per Catalunya al Bages i alcalde de Sant Vicenç de Castellet Elsa Artadi , cap de campanya i candidata de Junts per Catalunya en el número 10 per Barcelona.La campanya al Bages es va iniciar divendres a Santpedor, i al llarg del cap de setmana s'han fet diverses carpes i actes amb la intenció d'arribar al màxim de municipis per fer sentir arreu el missatge: "el proper 21 de desembre cal omplir les urnes per dir sí a la democràcia, a la llibertat i a la república catalana".