El Puigmercadal acollirà un mercat de Nadal al seu interior i ampliarà horari

El mercat municipal Puigmercadal de Manresa durant el període nadalenc i per tal d´oferir un servei millor en aquestes dates d´elevada afluència comercial, ampliarà l´horari d´obertura i portarà a terme un seguit d´activitats per facilitar les compres i crear un ambient festiu i acollidor. El mercat es troba en ple procés de transformació per actualitzar-se i especialitzar-se en oferta de productes de proximitat.

Pel que fa als horaris, el dissabte 23 de desembre en comptes de tancar a les 3 del migdia ho farà a les 6 de la tarda i el diumenge 24 obrirà de les 8 del matí a les 2 del migdia.

La resta de setmana es mantindrà l´horari habitual, és a dir, de dilluns a dijous de 8 del matí a 2 del migdia, i els divendres de les 8 del matí a les 8 del vespre.

Mercat interior de Nadal

D´alta banda, els dies 22, 23 i 24 de desembre es farà un mercat de Nadal amb parades d´artesans que oferiran articles de ceràmica, bijuteria, i decoració de temàtica nadalenca. Aquestes parades estaran ubicades al recinte interior del mercat municipal convivint amb la resta d´establiments habituals, per tal de crear un ambient festiu pròpiament nadalenc.

Aquests mateixos dies pel matí se servirà de forma gratuïta xocolata i coca als clients, els quals a canvi podran dipositar un donatiu en benefici de la Marató de TV3.

Durant tota la campanya de Nadal i Reis s´ha organitzat un joc adreçat al públic infantil i familiar. Els participants han de resoldre una sèrie d´endevinalles i passatemps que es troben distribuïts en diferents parades del mercat. Un cop resolts s´obté una paraula que és l´ "ingredient secret" del Nadal. Entre aquells que l´encertin se sortejaran jocs per fer un petit hort urbà, a més de vals de compra.



Sorteig de paneres

A més a més, a partir de la setmana vinent i fins el dia 24 de desembre, tots els clients del mercat participaran en el sorteig d´una vintena de paneres de Nadal. Només caldrà que dipositin un tiquet de compra, indicant un telèfon de contacte, en alguna de les urnes distribuïdes pel mercat. El sorteig tindrà lloc el diumenge 24 de desembre.



Facilitats per aparcar

L'aparcament del mercat de Puigmercadal és un dels dos, conjuntament amb el Centre Històric de la Via de Sant Ignasi, que s'ha adherit a la campanya de l'Ajuntament de Manresa per facilitar l'aparcament al centre de la ciutat.

Es tracta d'un nou tiquet pensat pels manresans i manresanes dels barris allunyats del centre i per als visitants de fora de la ciutat que volen aparcar en un lloc cèntric i passar una tarda a la ciutat per comprar, passejar, gaudir de la programació cultural, fer un àpat o prendre alguna cosa sense presses ni haver d'estar pendent de renovar l'estacionament a la zona blava

Aquest tiquet, anomenat Centre Històric Pass, té dues modalitats: un tiquet de 6 hores per 5 euros, o bé un de 9 hores per 6 euros. Estarà a disposició dels usuaris en els dos aparcaments que s'han acollit a la iniciativa: el del Mercat Puigmercadal, situat a la Muralla del Carme, i el del Centre Històric, a la Viad e Sant Ignasi.

Es podrà utilitzar de dilluns a dijous de 14h a 23h i divendres i dissabte des de les 14 hores de divendres fins a les 23h de dissabte. En el pàrquing Centre Històric aquests són els horaris d'entrada, la sortida es podrà fer a qualsevol hora del dia i de la nit, ja que és un pàrquing que funciona les 24 hores. En el cas del Mercat de Puigmercadal la sortida s'ha de fer a les 23.00h.