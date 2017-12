Xerrada sobre malalties infeccioses, a la Plana de l´Om

Professionals del Grup de Treball de Malalties Infeccioses del Bages, Berguedà i Solsonès protagonitzaran aquest dimecres una xerrada a Manresa sobre les malalties infeccioses, tema sobre el qual tractarà la 26a edició de la Marató de TV3.

La correcte utilització dels antibiótics, conceptes pràctics per evitar contagis, l´estat actual d´aquestes malalties, la vacunació i la lluita contra els bacteris que s´ha fet resistents als antibiòtics són algunes dels temes que es tractaran a la xerrada. Se celebrarà a les 8 del vespre a l´auditori de la Plana de l´Om.

A l´acte hi intervindran el metge Josep Maria Marcos, que parlarà sobre la Introducció i presentació de la nova Guia d´Utilització d´Antibiòtics 2017; el doctor Rafel Pérez, responsable de Malalties Infeccioses d´Althaia, que explicarà la Repercussió i estat actual de les malalties infeccioses; la doctora Glòria Trujillo, microbiòloga del Servei de Laboratori d´Althaia; que valorarà la Situació actual de les resistències bacterianes en el nostre entorn; Meritxell Royuela, metgessa Internista d´Althaia, que parlarà sobre La lluita contra les infeccions. Mesures preventives; i la farmacèutica Carol Rovira, coordinadora de Farmàcia del SAP Bages-Berguedà, que donarà a conèixer el Decàleg de les bones pràctiques en malalties infeccioses. A la presentació de l´acte que s´ha fet aquest dilluns també hi ha participat la regidora de Cohesió Social, gent Gran i Salut de l´Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.

A la presentació de la xerrada, Marcos i Pérez han destacat que les malalties infeccioses no tenen tanta repercussió com altres perquè «són molt àmplies i diverses, i això fa que quedin en un segon pla tot i que són molt importants i freqüents». La majoria són lleus, però n´hi ha que poden causar la mort com una sèpsia o una meningitis.

La resistència als bacteris a causa de l´abús dels antibiòtics és un altre dels temes que es tractaran a la xerrada. Segons Trujillo, l´antibiòtic amb el qual es tractava abans la infecció d´orina ja no fa efecte en un 30 % dels casos.

Per la seva part Royuela ha destacat que un de cada tres morts al món són a causa de malalties infeccioses. Per a Royuela és important vacunar-se contra certes patologies no tan sols per prevenció, sinó perquè també fa d´efecte protector al conjunt de la població.

Rovira presentarà un decàleg de bones pràctiques elaborat pel Grup de Treball de Malalties Infeccioses. Per prevenir hi ha accions tan senzilles com rentar-se sovint les mans, fins a fer un ús responsable dels antibiòtics: només amb recepta i seguint estrictament les indicacions del metge.

El Grup de Treball de Malalties Infeccioses, format per 16 persones del Bages, Berguedà i Solsonès, es reuneixen periòdicament per estudiar les etiologies de les infeccions més freqüents a nivell comunitari; per conèixer les seves sensibilitats i resistències als antibiòtics; per proposar les pautes de tractament més adients amb els objectius de només utilitzar antibiòtics quan sigui absolutament necessari; uniformitzar els tractaments d´aquestes infeccions al nostre àmbit; i per col·laborar en evitar l´aparició o creixement de les resistències bacterianes; així com en la reducció de la despesa que una prescripció innecessària origina. Està format per metges, microbiòlegs, farmacèutics i professionals d´infermeria. Ha elaborat tres guies d´utilització d´antibiòtics adreçada a professionals sanitaris. La darrera, el passat mes de novembre.